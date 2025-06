Nuevo Hoy No Circula: ¿Cuáles son los autos que quedan exentos en julio? | LISTA

A partir del 1 de julio entrará en el Estado de México, un nuevo Hoy No Circula en el que nuevos municipios se suman a la restricción de automóviles y su circulación, para mejorar la calidad del aire en la entidad, la cual no ha sido la mejor en las últimas semanas. Es importante que sepas que si bien el programa comienza el 1 de julio, será hasta el 1 de enero del 2026 cuando se comiencen a aplicar las multas, para que las y los automovilistas se adecúen a estas nuevas reglas.

Si bien en El Heraldo de México te informamos sobre los nuevos municipios en donde se aplicará el nuevo Hoy No Circula, ahora te compartimos el listado de los automóviles que quedan exentos de esta restricción para circular en el Estado de México. Recuerda que las multas por no respetar este nuevo Hoy No Circula pueden alcanzar hasta los 3,394 pesos.

Actualmente son 18 los municipios en donde se aplica el Hoy No Circula, mientras que para esta nueva etapa, se comenzará a aplicar a partir del martes 1 de julio en 29 municipios más del Estado de México.

Crédito: Cuartoscuro

Autos que quedan exentos del nuevo Hoy No Circula en el Estado de México a partir de julio

De acuerdo a lo informado por las autoridades de movilidad en el Estado de México, aquellos automóviles que quedan exentos de este nuevo Hoy No Circula, son los siguientes:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos, híbridos o de energía solar.

Transporte público de pasajeros (con verificación vigente)

Ambulancias, bomberos, Cruz Roja y vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad (con permiso).

Vehículos del servicio público federal de transporte de pasajeros.

Vehículos foráneos con Pase Turístico vigente (no emplacados en CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala).

Motocicletas.

Crédito: Cuartoscuro

¿Cuáles son los municipios donde aplicarán el nuevo Hoy No Circula a partir de julio?

Son 18 municipios en donde ya se aplica el Hoy No Circula, sin embargo, se suman los siguientes 29 municipios del Estado de México: