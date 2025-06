Lucharé por el bienestar del pueblo, afirma Claudia Sheinbaum en su gira por Colima

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo afirmó que trabajará para garantizar el bienestar del pueblo de México hasta el último día. Al encabezar la presentación de “Proyectos prioritarios en Colima”, manifestó que se garantizarán los derechos de la población.

“Fíjense qué hermosa palabra, bienestar, no es un programa social, es que nosotros luchamos, siempre hemos luchado y hasta el último día de nuestras vidas vamos a luchar porque el pueblo de México tenga bienestar, tenga derechos, que todas y todos tengamos derecho a la alimentación saludable, que tengamos derecho a la educación desde preescolar hasta posgrado, si así lo quiere el estudiante, derecho a la salud, acceso a la salud, todos son derechos y es bienestar del pueblo de México”, aseveró.

Acompañada de la gobernadora Indira Vizcano e integrantes del gabinete, la presidenta Sheinbaum Pardo, destacó que se realizó la primera elección judicial en la historia de México, y por la decisión del pueblo, el nuevo presidente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será un Indígena mixteco, Hugo Aguilar.

“Los ministros y ministras las decide el pueblo de México con su voto y miren qué sabio es el pueblo de México que supo ser presidente de la corte, un indígena mixteco ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la corte? Nunca. Si no lo hubiera decidido el pueblo de México. Así que con el pueblo todos, sin el pueblo, nada”, aseguró.

Acompañada de la gobernadora Indira Vizcano. Foto: Presidencia

La titular del Ejecutivo Federal informó que en los dos años y medio se destinarán para Colima 12 mil millones de pesos.

“De ellos 5 mil millones son de los programas de bienestar, pero ya escucharon, vamos a arreglar todos los hospitales, van a tener todo el equipamiento y los médicos que necesitan del IMSS-Bienestar, va a haber un nuevo hospital en Manzanillo del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Son 2 mil 100 millones de la Comisión Nacional del Agua, para que no les falte el agua aquí, particularmente en la ciudad de Colima, y también para ayudarle a todos los agricultores, porque este es un estado agrícola muy importante, también en otros municipios, no solo en Colima”, añadió.

La mandataria mexicana se comprometió a que no faltaran recursos para el estado de Colima.

“Fueron años de otra visión, claro, no me refiero al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino desde antes. Decían, ay, Colima me da tantos votos, pues no le invierto a Colima, porque ya no va a haber votos para mi partido. Pues no, aquí, o todos coludos, o todos rabones, todos somos mexicanos y mexicanas, y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses”, garantizó.

La mandataria mexicana se comprometió a que no faltaran recursos para el estado de Colima. Foto: Presidencia

Proyectos prioritarios para Colima

La gobernadora Indira Vizcaino expresó su respaldo a la presidenta Sheinbaum Pardo.

“En el gobierno del estado de Colima y el gobierno de México coincidimos en las prioridades que identificamos, coincidimos en la ruta para atender estas áreas prioritarias y también en la voluntad para trabajar en equipo y para no escatimar ningún esfuerzo por entregarle resultados a nuestro pueblo. Así lo hemos visto en salud donde hemos puesto todo el empeño en que el modelo IMSS bienestar funcione y convierta en realidad el derecho a la salud para todos y que deje de ser un privilegio solo para quienes puedan pagarlo”, dijo.

Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, dijo que durante los primeros seis meses del gobierno para Colima de los 5 mil 123 millones de pesos, se han ejercido a la fecha el 49%, es decir, más de 2,500 millones de pesos.

Dijo que en este primer semestre ya se han llevado a cabo los tres pagos correspondientes de la pensión para adultos mayores, así como la pensión para personas con discapacidad, así como los pagos de los primeros tres bimestres de las becas para estudiantes de nivel básico, nivel medio superior y nivel superior.

“También ya pagamos seis pagos mensuales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, equivalentes a un salario mínimo, y cinco pagos mensuales del programa Sembrando Vida. Con respecto a los programas de apoyo al campo, ya hemos pagado prácticamente la totalidad del programa Producción para el Bienestar, y llevamos un avance del 70% aquí en el estado de Colima de la entrega de fertilizantes gratuitos para pequeños y medianos productores”, añadió.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que para Colima la inversión en la materia para este año es de 517 millones de pesos y en todo el sexenio será de casi 2 mil millones de pesos.

“Para 2025 tenemos cuatro puentes vehiculares, dos en Colima y dos en otros dos municipios, ahora veremos el detalle. Y para 2026 traemos otros cuatro puentes, traemos caminos artesanales y traemos también el programa bachetón, así como la continuidad de la carretera armería Manzanillo”, añadió.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que de los proyectos para el estado está “Agua para Colima” con la la construcción de un acueducto que va a dotar del doble del agua que se tiene actualmente para las ciudades de Colima y de Villa de Álvarez.

“Este proyecto nos va a permitir no solamente atender un problema recurrente en la ciudad, que es el que tiene que ver con el tandeo en algunas colonias, sino que nos va a permitir resolver el problema de abasto de agua durante los siguientes 50 años. Para este proyecto el gobierno federal está invirtiendo un total de mil ochocientos millones de pesos. Este año vamos a iniciar ya con 360 millones y la buena noticia es que estamos a unos días de arrancar la obra, a mediados de julio iniciarán estos trabajos que van a concluir durante el 2027”, precisó.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que a partir del 17 de julio se invertirán más de 800 millones de pesos en la rehabilitación de tres hospitales con quirófanos y tomógrafos funcionales, así como con los equipos médicos.

“Primero, el Hospital Regional Universitario, vamos a rehabilitar todo el área de urgencias, vamos a echar a andar los cuatro quirófanos. Segundo y paralelamente, el mismo 17 de julio vamos a empezar a rehabilitar todo el Hospital General de Manzanillo, empezando por urgencias. Y algo muy importante, que ha sido una deuda histórica, vamos a adquirir el primer tomógrafo para este hospital también”, dijo.

“Seguiremos fortaleciendo el Hospital Estatal de Cancerología, ya vamos a comprar el equipo de braquiterapia para el segundo búnker y vamos a arreglar el primer búnker. También la Presidenta nos ha instruido que iniciemos la rehabilitación del Hospital de Tecomán, urgencias y el quirófano, y la adquisición de otro tomógrafo para este hospital”, agregó.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que ya se concluyó la la obra y el equipamiento por lo que ya está en funcionamiento el hospital del IMSS de Villa de Álvarez

“La sala de hemodinamia, el equipo más avanzado que se tiene para la atención de infartos y también de otros procedimientos del corazón, no había sala de hemodinamia en Colima, un infarto se tenía que ir a Guadalajara o algún otro lugar, hoy afortunadamente tenemos ya este nuevo servicio, este nuevo equipo”, refirió.

El titular del IMSS que también se construye el nuevo hospital del IMSS en Manzanillo.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó que todas y todos los estudiantes de educación secundaria pública en Colima, como en todo el país, ya tienen su beca Rita Cetina.