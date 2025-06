Hallan muerta a la maestra Lupita, en Baja California Sur; su hijo es el principal sospechoso

Autoridades de Baja California Sur investigan el feminicidio de una mujer identificada como Francisca Guadalupe Perez, quien fue encontrada sin vida el pasado sábado 28 de junio en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú. De acuerdo con reportes preliminares, que circulan en redes sociales, el principal sospechoso del crimen sería el hijo de la víctima, quien aparentemente habría sido arrestado luego del hallazgo.

Medios de comunicación locales reportaron que el cuerpo de Francisca Guadalupe, mejor conocida como "maestra Lupita", fue encontrado durante las primeras horas del sábado, en el rancho El Mal de Orín, en el kilómetro 228 del tramo carretero Ciudad Constitución – Ciudad Insurgentes. Presuntamente, el cuerpo presentaba heridas visibles por arma blanca, por lo que las autoridades aseguraron el lugar de los hechos.

Hasta ahora, las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre este hecho violento. Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que las heridas de la víctima habrían sido ocasionadas por un machete. De igual manera, trascendió que el hijo de la mujer habría sido arrestado tras una fuerte movilización de parte de las autoridades estatales y municipales, esto como principal sospechoso del feminicidio.

El hijo de la maestra Lupita es sospechoso

La maestra tenía heridas visibles en el cuerpo. Foto: Facebook Maria Antonieta Palafox Leon.

El caso actualmente es investigado por la Fiscalía General del Estado. La dependencia lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y lograr que el responsable enfrente la justicia. Se espera que conforme las investigaciones se dé a conocer más detalles y se esclarezca el feminicidio de la mujer, quien además se desempeñaba como docente y era querida en su comunidad.

Tras los hechos, decenas de personas se han unido en redes sociales para externar el pésame a los seres queridos de la maestra Lupita. La mujer presuntamente trabajaba como directora de una secundaria, por lo que era conocida entre la comunidad; algunos padres de familia y ex alumnos de la profesora la han recordado con emotivos mensajes, destacando que siempre se preocupó por la educación de los jóvenes y estuvo al pendiente de miles de alumnos que pasaron por sus aulas.

Con emotivos mensajes despiden a la maestra Lupita

SEP se pronuncia tras el feminicidio. Foto: Facebook Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur.

"Lamento profundamente la muerte de la profesora Francisca Guadalupe Perez Espinoza, con quien realizamos grandes actividades de ayuda a la comunidad que ella representaba", se lee en una publicación realizada por un usuario de Facebook identificado como Omar Lagarla.

"Muchas veces como madres guardan una esperanza de que sus hijos por propia voluntad saldrán de la adicciones. Me imagino que está situación no fue de un día para otro. Y no se presto atención. El amor de madre muchas veces no permite ver con claridad", fue otro de los mensajes que se compartieron en redes sociales, tras confirmarse el deceso de la maestra.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur también se unió a las condolencias y lamentó el fallecimiento de la profesora: "la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, se une a la pena que embarga a familiares y amigos, por el sensible fallecimiento de la profesora Francisca Guadalupe Pérez Espinoza", se lee en una publicación realizada, en redes sociales, por la dependencia oficial.