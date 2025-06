“Me quiero morir”: filtran presunta llamada de Fofo Márquez, revela que lo torturan y es víctima de extorsión en la cárcel

Una presunta llamada de Rodolfo “Fofo” Márquez se volvió tendencia en redes sociales luego de que asegurara que ya no tiene deseaos de vivir debido al infierno que está viviendo en el penal de Barrientos donde cumple una condena por intento de feminicidio contra una mujer luego de haberla golpeado en la vía pública.

La grabación compartida por la cuenta de TikTok Mr.TV muestra al también influencer Juan Carlos Domingo Ruiz mejor conocido como “Dominguero” sentado en la parte trasera de su vehículo mientras sujeta en la mano su teléfono, lo pone en altavoz y del otro lado de la llamada se encuentra Fofo Márquez.

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto”, inicia diciendo Fofo Márquez.

Fofo Márquez cumple condena de 17 aos por golpear a una mujer Foto: Instagram fofo_marquez2

Dominguero le cuestiona cómo se encuentra a lo que el creador de contenido digital de 27 años le confiesa que lo han torturado, extorsionado y que ha vivido lo peor de su vida en el penal y que anhela regresar a su vida de antes, que no le gusta su vida actual.

Pero la parte más reveladora viene cuando el influencer español le cuestiona cómo la pasa en Barrientos, donde permanece desde enero de este año, anteriormente se encontraba en el penal de Texcoco, pero fue trasladado por la presunta agresión de los custodios, además dio detalle de las torturas que ha recibido.

“Muy mal, me estaban extorsionando con dos millones ya subieron a cinco... me dejaron colgado sin bóxer, sin nada y me estuvieron golpeando”, relató Fofo Márquez.

Dominguero es de los pocos amigos que no se ha alejado de Fofo Márquez tras la polémica Foto. Instagram dominguero

Fofo Márquez habría revelado el infierno que vive en la cárcel: “Ya no quiero vivir”

Fofo Márquez admitió que no se encuentra bien de salud porque no come bien, lo golpean diario y que las extorsiones son con cantidades irreales que no puede pagar y agregó “ya no puedo, no quiero seguir”

“Está bien fe esto, yo no pertenezco aquí, la gente sabe que no soy delincuente, yo sé que no estuvo bien lo que hice pero no es para tanto, ya no quiero vivir”, reveló Fofo Márquez.

Dominguero le dijo que no dijera eso a lo que Fofo Márquez le refuto que es algo muy fuerte lo que le ha tocado vivir al interior de la cárcel. En otro clip revela que también lo han tratado enfermar con hepatitis para que aparentemente mueran de forma natural por lo que su amigo le dice que un doctor lo debe ver y el originario de Jalisco le confiesa que de los golpes incluso le zafaron el hombro.