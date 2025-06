“Me estoy muriendo”: Filtran VIDEO inédito de Valeria Márquez, aseguran que predijo su asesinato

El nombre de Valeria Márquez volvió a encabezar las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que se difundió un video inédito de la influencer, en el cual, aseguran que predijo su muerte, por lo que, como era de esperarse, dicha grabación causó un gran revuelo en redes sociales, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el video en cuestión de Valeria Márquez fue grabado el 26 de abril de 2025, es decir, dos semanas antes de su asesinato, cabe mencionar que, previamente ya se había difundido un fragmento de dicha grabación, la cual, corresponde a una de las transmisiones que la influencer hacía en TikTok para interactuar con sus seguidores y en aquella ocasión, la también modelo presumió que se encontraba teniendo una tarde de piscina junto a sus tíos, Armando y Moi, con quienes vivía y también eran sus socios, así como con otros amigos.

Valeria Márquez tenía tan solo 23 años de edad. Foto: IG: v___marquez

El comentario por el que aseguran que Valeria Márquez predijo su muerte

En el nuevo video difundido en redes sociales se puede ver a Valeria Márquez leyendo los comentarios emitidos por sus seguidores, sin embargo, se muestra sumamente nerviosa pues se muerte una de sus uñas durante varios segundos y posteriormente confiesa que tiene taquicardia y que piensa que se va a morir por lo que opta por cortar la transmisión.

“Tengo taquicardia, se me quiere salir el corazón (…) ya me voy chiquillos porque neta no puedo con mi vida… ‘quédate un poco más’. ‘sí, si voy a hacer en vivo al rato’, ‘qué rollo Valeria, ¿cómo andamos?’ Me estoy muriendo”, fueron las palabras emitidas por Valeria Márquez, quién como se dijo antes, se mostró sumamente inquieta en dicha transmisión.

Este nuevo video de Valeria Márquez se hizo viral en plataformas digitales y como ya se mencionó anteriormente, decenas de internautas aseguran que la influencer predijo su muerte, además, destacan que la inquietud que mostró no era normal, por lo que especulan que ya sabía que algo no estaba bien y que podría pasarle algo.

¿Cuáles son los avances en la investigación del asesinato de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió la tarde del martes 13 de mayo, la influencer fue baleada cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo para su perfil de TikTok desde su estética en Zapopan, Jalisco, sin embargo, se desconoce quién fue el autor material del crimen pues se asegura que en la escena estuvieron presentes un repartidor y una empleada de la joven, quien fue la encargada de cortar la transmisión.

Tras las primeras investigaciones, también se vinculó al crimen a Vivian de la Torre una de las amigas de Valeria Márquez quién durante la transmisión le pidió a la también modelo que no se retirara de su local debido a que le había enviado un regalo y que la persona que se lo entregaría estaba por llegar, asimismo, trascendió que una de las parejas de la joven de 23 años podría estar detrás del crimen, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido ni una sola orden de aprehensión y solo se sabe que se trabaja en tres principales líneas de investigación.