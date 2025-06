Julieta Del Río sobre biometría en la CURP: “Deben garantizarnos que no se haga mal uso de nuestros datos personales”

Julieta del Río, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mostró su preocupación porque en Comisiones del Senado se aprobará la ley sobre CURP biométrica y Plataforma Única de Identidad advirtió que “hay riesgos latentes que podríamos enfrentar si no se regula de acuerdo a la nueva Ley de Protección de Datos Personales”.

“Deben garantizarnos que no se haga mal uso de nuestros datos personales”, advirtió Julieta Del Río.

Aclaró que “no estamos en contra de la innovación pero sí que se nos otorgue la información porque es nuestra clave única de todos”, explicó en entrevista para “Al Aire” con Karen Torres Aguilar, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

“Eso lleva a una suplantación de identidad, a fraudes y también te expone a la delincuencia” alertó Julieta Del Río.

Foto: Archivo

La también columnista en El Heraldo de México señaló que desapareció la Institución pero no el derecho que tenemos los mexicanos a la privacidad y que deben garantizarnos que no se haga mal uso. Para Julieta Del Río en el país no se cuenta con mecanismos de protección suficiente a los datos biométricos de los mexicanos, debido a que “la digitalización está avanzando más rápido que las leyes en este país”.

“Habrá un reto grande para que nos aseguren que no vamos a estar expuestos a robos de identidad, fraudes”, explicó Julieta Del Río.

Julieta Del Río señaló que se debe notificar los protocolos que se van a usar en la medida de seguridad ya que hay tres tipos “la administrativa, la técnica y la física; para evitar vulneraciones de esa base de datos donde van a almacenar nuestros datos biométricos”.

Admitió que esta iniciativa es un gran avance pero que el único tema es que deben informar quien va a salvaguardar kos datos de la población para garantizar su seguridad.