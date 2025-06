Conductor propina golpiza a peatón por pedirle que no circule en sentido contrario, en la CDMX | VIDEO

Un peatón captó el momento exacto en que sufrió una agresión física por parte de un automovilista, luego de que le solicitara el paso peatonal, en calles de la Ciudad de México. Los hechos fueron captados por la cámara del joven, quien aseguró que el automovilista, de aproximadamente 35 años, tuvo comportamientos violentos después de transitar en sentido contrario.

El video difundido en redes sociales exhibió al automovilista, que conducía una camioneta marca Volkswagen color rojo, quien descendió de su unidad y comenzó a sostener una acalorada discusión en plena vía pública, durante la noche del viernes.

Las imágenes capturadas mostraron cómo el automovilista se acercó a cuestionar al joven sobre sus exigencias viales, a lo que el peatón aseguró que únicamente exigía que respetara el Reglamento de Tránsito. Por su lado, el automovilista le argumenta que tan solo quiere protagonismo a través de su video. "Vas a salir en redes haciendo tu desmadre", le advierte el joven.

Momentos después, el automovilista pierde el control y golpea en el rostro al joven. Según las declaraciones de la víctima, el conductor también lo tiró al piso y le causó una grave apertura en la cabeza, sin mencionar el golpe que sufrió en el labio inferior, herida que expuso horas después durante su explicación sobre los sucesos.

"El se puso muy agresivo, se bajó y me dio una golpiza, me tiró al piso, me abrió la cabeza, me dio una madriza, por un accidente de tránsito. Lo único que pido es que tengan cuidado", pidió a través de un video en X.