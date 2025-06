Una llamada y 300 mil pesos: las claves en el caso de Thania, joven encontrada muerta tras 13 años desaparecida

Familiares y amigos de Thania Sánchez Aranda se preparan para despedir a la joven de 22 años de edad, quien estuvo desaparecida por 13 años, hasta que finalmente fue encontrada sin vida en Torreón, Coahuila. Fueron los seres queridos de la mujer, quienes confirmaron que el próximo domingo 29 de junio se le realizará una Despedida de Honor en el Árbol de la Esperanza de la Alameda Zaragoza, como una forma de despedirse de ella y rendirle homenaje.

Según la información oficial del caso, Thania fue vista por última vez en enero de 2012, cuando regresaba a su casa tras un viaje con su novio. Desde entonces, sus seres queridos perdieron su rastro y no volvieron a tener información sobre su paradero, hasta que fueron contactados por un grupo criminal, el cual le solicitó dinero a cambio de regresar a la mujer con vida.

Thania estudiaba en el Instituto Tecnológico de La Laguna y el día de su desaparición regresaba con su pareja, Juan José Flores Herrera, luego de dejar a una amiga en Francisco I. Madero. Durante el trayecto, uno de los neumáticos del auto se ponchó y se detuvieron para cambiarlo; en ese momento fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a subir a otro vehículo. Desde ahí, sus familiares no volvieron a verla con vida.

¿Qué le pasó a Thania?

La familia se prepara para despedir a la joven. Foto: Facebook Alejandra Ramos Martínez.

Poco después del secuestro, los captores llamaron a Georgina Aranda, madre de Thania para exigirle 300 mil pesos por su liberación. En una de las llamadas, le permitieron hablar brevemente con su hija. Thania alcanzó a decir “Ma, soy Thania”, según recordó la madre de la joven en declaraciones previas; agregó que ella reconoció su voz de inmediato y en esa misma llamada, también escuchó cómo los secuestradores la amenazaban diciéndole que, si no reunía el dinero, no se la devolverían.

Desafortunadamente, la familia no logró reunir el monto y después de esas comunicaciones, no se supo más de la joven. Cinco años más tarde, en 2017, se informó sobre el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el ejido Santa Elena, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Las autoridades comunicaron a Georgina que entre los restos había una mandíbula y una pieza dental que podían pertenecer a Thania.

Sin embargo, el resultado arrojó que la mandíbula no era humana, sino de un animal. A pesar de ello, la pieza dental sí fue identificada como parte de los restos de su hija. En 2020, la familia volvió a recibir noticias. Por medio de un mensaje de WhatsApp, alguien afirmó que Thania estaba con vida, retenida por sicarios en Canelas, Durango.

Familiares de Thania se despiden de ella

Tania desapareció con su pareja. Foto: Facebook Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos.

Describieron rasgos físicos y datos personales que coincidían con ella, incluso mencionaron detalles familiares que no eran de conocimiento público. A pesar de la esperanza que generó esta información, las autoridades no ofrecieron apoyo para ir a verificar el dato. A lo largo de estos años, los padres de Thania no se quedaron quietos y formaron el colectivo Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, una organización que además de seguir buscándola a ella, brindó apoyo a otras familias que enfrentaban el mismo dolor.

Ahora, la confirmación oficial de la localización sin vida de Thania se dio hace apenas unos días. No se ha revelado cómo ni dónde fue encontrada, pero se ha organizado una despedida pública. Se ha pedido a los asistentes acudir vestidos de blanco, como señal de paz y respeto. El acto se llevará a cabo a las seis de la tarde en un lugar que se ha convertido en símbolo de memoria y resistencia, el Árbol de la Esperanza, en la Alameda Zaragoza.