Senadores aprueban la Ley contra Desaparición Forzada; CURP digital servirá para identificación

Senadores aprobaron en lo general, este viernes, el dictamen relativo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, cometida por particulares y sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con 89 votos a favor y 13 en contra, y que usará una Plataforma Única de Identidad con datos privados de los mexicanos, como CURP, biometría y de registro de telefonía celular.

De acuerdo con el dictamen, la Clave Única de Registro de Población (CURP) servirá como elemento base de identificación de las personas y se Incorporar la Plataforma Única de Identidad, como herramienta que facilitará la búsqueda y localización de personas desaparecidas, conectada a otras bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos; para realizar búsquedas continua.

Establece la obligación de todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades desempeñadas, tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, para que permitan la consulta de la información a la Fiscalía General de la República, Fiscalías Locales, instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia.

Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, con la finalidad de que las autoridades puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación que lleven a cabo sin que se vulnere el derecho de protección de datos personales.

También establece que las instituciones públicas o privadas que generen o tengan acceso a imágenes y mediciones generadas por satélites, aeronaves no tripuladas o mediante otras tecnologías permitan su consulta.

Durante la discusión de esta Ley, la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) dijo que se ayudarán a 125 mil familias para darles una certeza las miles de familias que buscan a sus desaparecidos “y que tras un viaje que regresan a un mismo punto, las leyes a medias no funcionan, no podemos decirles a los padres que se aguanten, no regatemos el dictamen y que no lo entienden y que no esta bien hecho, es un dictamen que ya se discutió por todas las bancadas. Pero los argumentos en contra es que nos van a espiar, no seamos mezquinos”.

Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno (MC) argumentó que el dictamen no toca lo verdadera tema esencial, las comisiones de búsqueda, el estado de mexicano no dan recursos a estas comisiones, “un ejemplo, de esto que comentamos, en la Ciudad de México cuenta con 23 millones de pesos, acéfala y sin titular, y en contraste la agencia de atención animal tiene 44 millones de pesos y nos da la dimensión la importancia a las herramientas de búsqueda, las comisiones, las familias de las personas desaparecidas necesitan instituciones que sirvan y que tengan recursos y en esta propuesta no se está garantizando”, dijo

El Panista Ricardo Anaya, dijo que el asunto más grave se se estaba "concentrando de manera brutal el poder en una supuesta agencia, pero que en los hechos era concentrar el poder en una sola persona. La iniciativa le daba a una sola persona todas las facultades del regulador, no solo las de política pública, incluyendo otorgar y revocar concesiones. También nos acusaron de extremistas y de magnificar”.