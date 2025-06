Ley de Inteligencia utilizará datos biométricos para prevenir y sancionar delitos, no para espionajes, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad qué permite el acceso a datos biométricos es para la prevención y sanción de delitos no para espionaje y persecución.

En la conferencia de prensa Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo Federal consideró que la oposición utiliza las mentiras para intentar equiparar al gobierno de México con los gobiernos anteriores que tenían un aparato de espionaje desde el Cisen y con programas como “pegasus”.

Dijo que los integrantes de partidos de la oposición han señalado que la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación permitirá indagar todos los movimientos de las y los mexicanos, lo cual es una mentira.

“Es falso, están buscando mentiras para querer justificar esa idea de que nosotros somos ahora un gobierno que no solo censura, que no persigue a las personas y que quiere saber todo. En qué consiste la nueva Ley del Sistema Nacional de inteligencia (...) cuando hay un homicidio requiere información, información que tiene que ver con la escena del crimen, pero si por ejemplo hay una huella digita,l con qué se compara, no quiere decir que todo el país vamos a tener huellas digitales, pero sí que por lo menos tengan un solo sistema del país que te permitas llegar más pronto a la persona que pudo haber cometido el crimen”, precisó.