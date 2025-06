Con la 4T se reconoce la dignidad de los pueblos: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que con la cuarta transformación se recupera y reconoce la dignidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Durante la Asamblea Comunitaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dijo que por ley ahora tendrán recursos públicos.

Detalló que es la primera entrega de recursos para los pueblos indígenas que cada año se incrementará dependiendo de la población y de las necesidades de las comunidades.

“Por eso esta distribución que ustedes ven, distinta para cada una de las comunidades. Sabemos que no es suficiente, que se requiere mucho más recursos, pero es el inicio de una gran transformación, del reconocimiento de los pueblos indígenas de nuestro país y la necesidad y el reconocimiento de que tengan por primera vez un presupuesto público. Dije siempre que era tiempo de transformación y también tiempo de mujeres. Se decidió que las que van a administrar el recurso, a quien se les va a entregar la presidenta del comité que va a administrar el recurso, la tesorera, pues son mujeres. Porque no es por nada, pero las mujeres administramos mejor los recursos”, aseveró.

La presidenta Sheinbaum Pardo se comprometió con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y el pueblo de Nayarit a terminar el camino de Ruiz.

“Se dañó, me venía platicando el gobernador, que tuvo daños hace mucho tiempo por el huracán, que no se ha podido resolver. Mañana viene aquí a Nayarit, vamos a hacer la revisión de la carretera que se está haciendo y del aeropuerto de Tepic el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no vino hoy con nosotros, pero va a venir mañana y ahí pues ya nos vamos a sentar con el gobernador y vamos a hacer los planes”, dijo.