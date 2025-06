Alerta Claudia Sheinbaum por situación "gravísima" de diabetes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó que “México vive una situación gravísima, es increíble la cantidad de diabetes”.

Durante la Asamblea Salud Casa por Casa en el Hospital de la Mujer de Tepic, destacó el enfoque preventivo de este nuevo programa que enfocado a los adultos mayores y personas con discapacidad, “porque si seguimos igual no va a haber hospitales que nos alcancen”.

Resaltó que es un programa de territorio en donde están cerca de la gente con un enfoque de prevención y la atención temprana,

“¿Por qué?, porque no se atendió a tiempo, porque no tuvieron la posibilidad de acercarse a un médico cuando les duele la cabeza, cuando tienen algún problema y además la alimentación que ha venido desde hace ya muchos años”, señaló.

Acompañada del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y de integrantes del gabinete de salud, la presidenta Sheinbaum Pardo recalcó que “hay que prevenir para no lamentar” ya que las instituciones de salud han hecho algo pero no lo suficiente.

Dijo que en las escuelas de nivel básico se implementó la estrategia “Vida Saludable” para prohibir la comida chatarra y evitar que las niñas y los niños coman azúcar en exceso.

“Esa es su labor y es una labor de la salud del pueblo de México, es una visión de ahora y una visión a futuro, porque si seguimos igual no va a haber hospitales que nos alcancen. Necesitamos enseñar desde el principio, prevenir desde el principio para que sea una costumbre”, afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que con este programa Salud casa por casa se atiende a los más vulnerables.

“Entonces, es territorio y por otro lado es prevención y atención a la salud. Y lo tercero, pues es un programa que transmite amor, mucho amor. No se puede gobernar un país si no se tiene amor al pueblo, bueno sí se puede, hubo algunos que gobernaron mucho que no tenían amor al pueblo y la verdad, lo único que hicieron es mal para México”, aseveró.