SEP entrega tarjetas del Bienestar del programa La Escuela es Nuestra a comunidades indígenas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la asamblea para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) a madres, padres y familiares de estudiantes de 315 planteles de Educación Básica y Media Superior, ubicados en las comunidades de Villa Victoria, San Felipe del Progreso y Donato Guerra en el Estado de México.

En presencia de más de mil 700 indígenas mazahuas, reunidos en el Salón de Convenciones Plaza Estado de México, Delgado Carrillo informó que, en 2025, el programa LEEN invertirá 2 mil millones de pesos (mdp) para atender a más de 4 mil escuelas en la entidad mexiquense, beneficiando a cerca de un millón de estudiantes de Educación Básica y Media Superior.

A nivel nacional, resaltó que la inversión supera los 25 mil mdp y alcanza a más de 76 mil planteles educativos, lo que refleja el compromiso del Gobierno de México con la educación pública.

En este sentido, destacó que la Presidenta de México decidió dar continuidad y ampliar los programas prioritarios en materia educativa, como parte de su compromiso con la transformación del país y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El titular de la SEP subrayó que La Escuela Es Nuestra es uno de los programas más emblemáticos de la actual administración, el cual no solo se mantiene, sino que ahora se amplía para beneficiar también a todos los planteles públicos de Educación Media Superior del país. Esta medida, afirmó, representa un paso firme para garantizar condiciones dignas de estudio, fortalecer la infraestructura educativa y fomentar la permanencia escolar.

Por otro lado, el secretario de Educación Pública invitó a las madres, padres y familias a sumarse a la estrategia Vive saludable, vive feliz. Los exhortó a eliminar la comida chatarra y refrescos de las escuelas, y a estar atentos a las visitas de las brigadas de salud, que realizarán revisiones de peso, talla, agudeza visual y salud bucal. Pidió atender las recomendaciones que deriven de estas revisiones, por el bienestar de sus hijas e hijos.

La directora general del programa LEEN, Pamela López Ruiz, informó que, una vez recibida la tarjeta del Bienestar, los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) podrán disponer de los recursos a partir del mes de julio. Precisó que tendrán un año para ejercer el presupuesto en las obras que hayan decidido llevar a cabo.

Recordó que las escuelas de Educación Básica con entre 2 y 50 alumnos recibirán hasta 200 mil pesos; de 51 a 150 alumnos, 250 mil pesos, y aquellas con más de 150 alumnos, 600 mil pesos. En Educación Media Superior, los planteles con entre 3 y 300 estudiantes recibirán 600 mil pesos; de 301 a mil estudiantes, un millón de pesos; y con más de mil estudiantes, un millón 500 mil pesos.

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, celebró el modelo del programa LEEN, al considerarlo una política pública transformadora que no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también fomenta la participación comunitaria, la transparencia y la equidad en el ejercicio del gasto público.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo. Queremos escuelas funcionales, seguras y humanas. Porque no puede haber transformación sin dignidad escolar, y no puede haber justicia si las condiciones de una escuela no son las óptimas”, enfatizó el titular de la SECTI.