SEP: cómo descargar las boletas del ciclo 2024-2025 grado por grado | PASO A PASO

El ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está por terminar y con él llega la entrega de calificaciones para madres, padres y tutores de alumnos inscritos en escuelas de educación básica, es decir de prescolar, primaria y secundaria de todo el país. Las fechas en que se entregarán las boletas están marcadas en el calendario escolar días previos al último día de clases.

El calendario oficial de la SEP establece que el fin del cursos lectivo será el 16 de julio, y las boletas de calificaciones se entregarán dos días antes, por lo que la fecha exacta para conocer las calificaciones será los días:

Lunes 14 de julio

Martes 15 de julio

Miércoles 16 de julio

Aunque las boletas se entregan de manera presencial a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, madres, padres y tutores también pueden consultarlas en línea para grado escolar. Aquí te explicamos cómo puedes hacer este proceso que es muy sencillo.

Es importante señalar que el inicio del próximo ciclo escolar 2025-2026 de la SEP será el 1 de septiembre, por lo que los menores de edad gozarán de seis semanas de vacaciones correspondientes al periodo de verano.

Algunas escuelas entregan calificaciones el último día de clases. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo descargar las boletas de calificaciones de la SEP?

Para consultar y descargar las boletas de calificaciones de la SEP, hay varias opciones en línea, dependiendo del estado en el que se encuentre la escuela del estudiante. Debes considerar que necesitas el CURP del alumno así como el número de escuela donde está inscrito para poder acceder a este trámite.

Portal SIGED

Este portal permite consultar las calificaciones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) a nivel nacional, sólo debes seguir estos pasos para descargar la boleta:

Ingresa al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) dando click aquí.

Introduce la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante.

Haz clic en "Buscar".

El sistema mostrará las calificaciones disponibles, y podrás descargar la boleta en formato PDF.

Este es el calendario oficial del próximo ciclo escolar 2025-2026. SEP

Portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)

Si el estudiante asiste a una escuela en la Ciudad de México, puedes utilizar el portal de la AEFCM para tener acceso a las boletas de calificaciones.

Accede al portal de consulta de calificaciones de la AEFCM, click aquí.

Ingresa la CURP del estudiante.

Proporciona la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Haz clic en "Buscar" y selecciona "Descargar boleta de evaluación" para obtener el documento en PDF.

Si no conoces la CCT de la escuela, puedes consultarla en el Directorio de Escuelas de la AEFCM.

Portal de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR)

Este portal ofrece acceso a las boletas de evaluación de educación básica para diferentes ciclos escolares y estados, por lo que puedes usarlo para simplificar el trámite, solo necesitas hacer lo siguiente:

Visita el sitio de la DGAIR

Selecciona el ciclo escolar y el estado correspondiente.

Sigue las instrucciones proporcionadas para consultar y descargar la boleta

El proceso para descargar las boletas por grado escolar es el mismo, sólo debes tener a la mano los datos personales del o los alumnos que deseas consultar. La SEP ya dio a conocer el calendario del próximo ciclo escolar que tendrá 185 días de clases, este se aplica en toda la República Mexicana para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El 1 de septiembre inicia el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Cuartoscuro

Habrá un nuevo puente de la SEP en el Ciclo Escolar 2025-2026

El calendario que se dio a conocer hoy, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que habrá nueve suspensiones de clases, a lo largo de todo el periodo entre ella destaca un nuevo puente, pues no habrá clases el lunes 2 de febrero, sin embargo no es como tal un nuevo puente, pues ese día no habrá clases en conmemoración del 5 de febrero que este 2025 cae en jueves, por lo que se recorre el día festivo.

Se contemplan 9 suspensiones de labores que son: