Recuerdan el ÚLTIMO VIDEO que subió Isabel Ashanti antes de ser asesinada a balazos en Michoacán

Autoridades del estado de Michoacán investigan el homicidio de una joven identificada como Isabel Ashanti Gómez, de 22 años con nacionalidad estadounidense, quien fue asesinada el pasado 23 de junio mientras viajaba por la carretera que conecta Zitácuaro con Aputzio de Juárez. De acuerdo con los reportes, la joven iba en una camioneta junto a su padre y una amiga cuando fueron atacados a balazos.

En medios locales ha trascendido que el ataque ocurrió luego de que el vehículo en el que viajaban no se detuvo en un retén instalado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que opera en la región. Como resultado, los criminales habrían iniciado una balacera, la cual dejó como saldo la muerte de Isabel y dejó a su padre y su amiga con heridas graves.

Trascendió que, horas antes de la agresión, Ashanti había estado en un baile en Zitácuaro con su amiga Dánae. Las jóvenes disfrutaron del evento y la música, mientras que su padre, Valentín, fue por ellas para llevarlas de regreso a su domicilio. Sin embargo, durante el trayecto se encontraron con hombres armados que, al parecer, controlaban la zona. Al percatarse del retén y por miedo a detenerse, el conductor decidió seguir su camino, lo que inició el tiroteo.

La última publicación que hizo Isabel en redes sociales

La joven compartió que salió en un video musical. Foto: Facebook Isabel Gómez.

En sus últimas publicaciones, realizadas en Facebook, Isabel presumió haber participado en, al menos, dos videos musicales. Isabel destacaba que no era la primera vez que trabajaba como modelo para artistas emergentes de Michoacán, sobre todo en canciones donde se destacaba la belleza de Zitácuaro: "para no digan que me creo por salir en un video, ya he hecho más", fueron las palabras que escribió Isabel como parte de la descripción de los videos que compartió en su cuenta personal.

Además, Isabel había compartido una reciente sesión fotográfica, donde posó con un vestido floreado en color verde. Actualmente, dicha publicación cuenta con más de 600 reacciones, por parte de sus amigos, familiares y seres queridos; de igual manera, las fotografías de la joven se han llenado de comentarios emotivos, donde las personas han externado el pésame para sus familiares, así como para quienes llegaron a entablar una relación cercana con Ashanti.

Amigos se despiden de Isabel

La joven perdió la vida a balazos. Foto: Facebook Isabel Gómez.

En las redes sociales, amigos y familiares de Isabel también han lamentado su fallecimiento. Una de las primeras personas en pronunciarse fue una joven identificada como May Mendoza, quien compartió una imagen junto a la joven y escribió el siguiente texto: "siempre te llevaré en mi corazón mi niña hermosa". De igual manera, otro usuario, identificado como Fernando Alzate, externó su dolor ante el asesinato de su amiga: "me dueles en el alma", fueron las palabras del hombre.

Hasta ahora, no hay personas detenidas por el asesinato de Isabel. Sin embargo, medios locales apuntan a que el homicidio habría sido perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las células delictivas más agresivas que tiene presencia en varios estados de México, particularmente entre Michoacán y Jalisco. Cabe mencionar que, por ahora, la Fiscalía investiga el suceso en espera de dar con los responsables de este suceso.