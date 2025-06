Ordena Tribunal Electoral de Hidalgo a partidos devolver más de 29 millones de pesos

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) desecharon tres recursos de apelación de los partidos políticos que pretendían que se modificaran los plazos establecidos para el reintegro de remanentes al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), por lo cual deberán devolver más de 29 millones de pesos por gastos de campaña no validados.

Los togados señalaron que cinco institutos políticos deberán reintegrar recursos económicos del financiamiento no ejercido en las elecciones de 2021 y 2022 por bonificación electoral, pese a que pretendían que se les permitiera devolver esos recursos de forma prolongada.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano consideraron que esta decisión fue excesiva, debido a que esto afectará sus funciones operativas, pero los magistrados sostuvieron que estos fondos no forman parte del gasto corriente de los institutos políticos.

Por ello, el PRI deberá devolver un millón 130 mil pesos, el PT un total de dos millones 564 mil pesos, MC con un millón 745 mil pesos, mientras que el Movimiento Regeneración Nacional será el instituto político que más recursos deberá devolver con un total de 19 millones 903 mil pesos, en tanto que el Partido Nueva Alianza de Hidalgo un total de dos millones 810 mil pesos y el Partido Verde Ecologista de México con 926 mil pesos.

Deberán devolver el dinero en menos de seis meses

En la sentencia los magistrados del TEEH enfatizaron que dichos montos deberán ser cubiertos en un plazo no mayor a seis meses, aunado a que sostuvieron que este año al no ser electoral—debido a que los partidos políticos no participaron en la elección judicial— pueden cubrir sus gastos ordinarios sin deficiencias.

Previamente, el IEEH señaló que los partidos políticos debieron devolver los recursos económicos correspondientes a los gastos de campaña efectuados en 2021 y 2022, cuando se renovó la gubernatura de la entidad.