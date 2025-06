No hay pruebas de lavado de dinero, responde Sheinbaum a EU: "A México se le respeta"

Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta versión, argumentando que no hay pruebas.

En la Mañanera de este 26 de junio, la mandataria informó que días atrás, el Departamento envió esta información, la cual sustenta la acusación en únicamente transferencias de empresas chinas legalmente constituidas con dichas instituciones financieras.

“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, si no hay pruebas, no se pueda actuar, como en cualquier delito, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Noticias Relacionadas La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO hoy jueves 26 de junio

“Tenemos antecedentes en la relación México Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que suelta al general Cienfuegos, nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas no puede haber reconocimiento de lavado de dinero”, explicó en Palacio Nacional.

Tres empresas fueron señaladas por lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro

Ayer, el Gobierno de México informó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.

Solicitan pruebas al Departamento del Tesoro pruebas de actividades ilícitas

Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.

La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.

Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.

Es por ello que la presidenta aseguró que existe coordinación, mas no subordinación.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente, nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinados, México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el Presidente Trump”, sostuvo.

Incluso, retomó lo que se aprobó ayer en el Senado de la República. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, la Cámara alta aprobó en lo general el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos ilícitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.

El documento enviado a la Cámara de Diputados plantea modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el Código Penal Federal, para mejorar la coordinación entre las autoridades en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También, establece la incorporación de nuevas actividades vulnerables como: el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisión de obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.

Se incluyen definiciones como las de: asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo.