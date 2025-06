Llaman a trabajadores del Poder Judicial de la CDMX a reanudar actividades el lunes 30 de junio

El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez convocó al personal a retomar sus labores el próximo lunes 30 de junio, asegurando que no habrá represalias contra quienes han participado en las manifestaciones, luego de casi un mes de paro laboral.

“Quiero dejar claro que nuestra administración no ha sido ajena a estas necesidades. Para 2025, con el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ya está autorizada una política salarial que contempla un aumento del 5 por ciento al salario y 2 por ciento en prestaciones, incluso por encima del índice inflacionario”, afirmó Guerra Álvarez.

El magistrado presidente aseguró que se ha privilegiado el diálogo y el respeto a las decisiones de los grupos inconformes, quienes llevan alrededor de un mes impidiendo el acceso a diversas instalaciones judiciales. Los trabajadores exigen aumento salarial y en prestaciones, entrega de un bono, basificación de personal de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas por convocatoria periódica, entre otras.

El presidente del #PJCDMX, @MagRafaelGuerra , en conferencia de prensa, hizo un llamado a las personas servidoras públicas a que retomen las labores en sus áreas y horario habitual a partir del lunes 30 de junio, sin represión o violencia, para cumplir con el deber de su cargo. pic.twitter.com/S3JFJ6h8wF — Poder Judicial de la Ciudad de México (@PJCDMX) June 27, 2025

Guerra Álvarez subrayó que al momento no se logró la firma de alguna minuta; “hemos sido muy respetuosos en las decisiones de si firman o no firman”, añadió que “el diálogo siempre va a ser privilegiado en todo momento; se ha ampliado, pero ha sido por respeto a los trabajadores. En ningún momento se ha obligado a firmar una minuta en la que no están de acuerdo”.

Actualmente, se tienen identificados 12 grupos en negociación, y aunque entre 500 y 600 trabajadores permanecen en paro, el Poder Judicial capitalino cuenta con una plantilla activa que rebasa los mil 300 empleados. “La mayoría de ellos están esperando regresar a trabajar”, añadió el magistrado, quien reafirmó su compromiso de “seguir con el diálogo” para atender y escuchar las demandas de las y los trabajadores.

Asimismo comentó: “quiero dejar claro que nuestra administración no ha sido ajena a estas necesidades. Para 2025, con el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ya está autorizada una política salarial que contempla un aumento del 5 por ciento al salario y 2 por ciento en prestaciones, incluso por encima del índice inflacionario”, afirmó Guerra Álvarez.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que el Gobierno capitalino ha acompañado las negociaciones, y acusó a algunos grupos de no mostrar voluntad para alcanzar acuerdos.

El funcionario respaldó el llamado del magistrado presidente para que se reanuden las actividades el próximo lunes 30 de junio.

“Esperemos que entren en razón y el lunes regresen a trabajar”, afirmó. También advirtió que actualmente sólo un 5 por ciento del personal en paro está bloqueando el ingreso del 95 por ciento restante, lo cual impide que millones de capitalinos puedan avanzar en sus procesos judiciales; “respaldaremos las decisiones que tome el Poder Judicial”, concluyó.

CS