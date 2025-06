La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO hoy jueves 26 de junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este jueves 26 de junio la Mañanera del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, donde toca lo más importante de la agenda nacional. Este día presenta la sección “Mujeres en la Historia”.

Sheinbaum Pardo indicó que este jueves la acompañan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como las y los gobernadores de Quintana Roo, de Sonora, de Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Campeche, Hidalgo y Durango.

La Presidenta Sheinbaum detalló sobre los Polos del Bienestar donde además del desarrollo de empresas, habrán viviendas, escuelas y otros sitios. Sobre las sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por parte del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero, la mandataria dijo que junto con la SHCP pidieron más información a Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum afirmó que es no es lavado de dinero entre las empresas chinas con las mexicanas que manejan 139,000,000,000 de dólares por el intercambio comercial. Pero dijo que aún así la UIF investiga a las empresas chinas señaladas, e insistió que esperan pruebas contundentes de Estados Unidos y no solo dichos. En caso de que se compruebe el delito el gobierno de México actuará. "Ni lo negamos, ni lo aceptamos si no hay pruebas"; acotó.