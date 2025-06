Al presentarse en forma extemporánea 40 denuncias de la ASE por prescribir

Debido a que algunas de las denuncias fueron presentadas de manera extemporánea por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas los presuntos responsables de diversos delitos podrían evadir la acción de la justicia ya que los hechos se registraron hace más de cinco años.

Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, comentó que en 40 denuncias presentadas por la Auditoría Superior durante el año pasado, se refieren a hechos registrados durante el 2019 y anteriores, por lo cual algunos de los delitos pueden haber prescrito.

Bien se pudieron hacer las auditorías, observado irregularidades y demás; sin embargo, las denuncias no fueron presentadas en tiempo con lo que prevalecerá la prescripción, mencionó. Añadió que los hechos prescriben de acuerdo con la gravedad. Hay lo cuales tienen un promedio de seis, ocho y hasta diez años como es en el caso del delito de peculado.

Las denuncias no fueron presentadas en forma oportuna y es así que denuncias sobre Ayuntamientos de Matamoros, Río Bravo, Jiménez, Güémez, San Carlos y Casas, entre otros que corresponden a ejercicios fiscales anteriores al 2020 podrían pasar a archivarse. En ese sentido, añadió que hay denuncias de la ASE presentadas durante la pasada administración las cuales no tuvieron movimiento, no se aportaron más elementos de prueba.

Las denuncias fueron por hechos de 2019

“Estamos encontrando que varios de estos casos, más recientes a los que se refiere la Auditoría Superior se encuentran en esa hipótesis de prescripción porque los términos medios aritméticos para que prescriba la acción penal han transcurrido lo que sería importante es que si hay hallazgos ya en los ejercicios más recientes se denuncien de inmediato” .

Govea Orozco, apuntó que son denuncias las cuales han venido siendo resueltas en diversos sentidos.

