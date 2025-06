¿Recibiste una carta invitación del SAT? PRODECON Nayarit te explica qué hacer

En el estudio de Heraldo Radio Tepic con Shío López, Sergio Luis Cázares Santiago, delegado de PRODECON en Nayarit, compartió información vital para quienes han recibido una carta invitación SAT, un exhorto, una propuesta de pago o una “declaración prellenada”. En estas comunicaciones se alertan sobre inconsistencias detectadas en la declaración anual SAT o sobre ingresos que podrían no coincidir con nuestros registros.

Desde el inicio, Cázares explicó que el SAT aumentó su revisión automatizada de 25 a 75 puntos este 2024. Si el cruce de información algo no cuadra, como facturas sin CURP del alumno, pagos en efectivo cuando debieron ser electrónicos o montos a nombre de terceros, la devolución automática se complica. En cambio, se requiere una devolución manual, donde el contribuyente entrega comprobantes adicionales (actas de nacimiento, estados de cuenta) para demostrar que su caso es legítimo. Una vez validado, el SAT devuelve el saldo pendiente.

Shío López y Sergio Luis Cázares Santiago, delegado de PRODECON en Nayarit. Foto: Chary Cambero

Además, Cázares alertó sobre errores comunes: pagos hechos en efectivo aún cuando la factura diga “transferencia” y deducciones como colegiaturas pagadas por una tía. Solo se acepta que un ascendente o descendiente cubra estos gastos, no un familiar auxiliar. Por eso, en muchos casos el SAT rechaza devoluciones y envía la famosa “carta invitación del SAT” automáticamente

¿Qué es la carta/invitación del SAT?

Cázares aclaró que este mes, el SAT intensificó el envío de comunicados de invitación vía correo electrónico. No se trata de un requerimiento per se, sino de una facultad de gestión, encaminada a informar al ciudadano que debe presentar su declaración anual o verificar ingresos que superan 400?mil pesos. Se invita a cumplir, no necesariamente a pagar multas… todavía.

Sergio Luis Cázares Santiago detalló que debe hacer la ciudadanía en caso de recibir la invitación. Foto: Chary Cambero

Los principales perfiles afectados son:

Personas con más de un ingreso: salarios, pensiones, jubilaciones. Quienes trabajan a través de varios patrones y acumulan ingresos. Quienes creen ganar menos de 400?mil pesos, pero el sistema detecta ingresos duplicados o mal timbrados.

Un caso real involucró un contribuyente que ganó 360?mil pesos anuales, pero el SAT reflejaba 720?mil por un error: se duplicaron las nóminas al timbrarse dos veces, sin cancelar correctamente. Gracias a la radiografía fiscal realizada en PRODECON, se descubrió el error, se interpuso una queja y se solucionó el problema sin costo.

¿Qué hacer si recibes una carta invitación del SAT?

Sergio Cázares enfatiza lo siguiente: • No ignores el correo. Puede ser auténtico del SAT. • Realiza una radiografía fiscal gratuita en PRODECON Nayarit. • Acude con tu firma electrónica (e.firma), comprobantes y estado de cuenta. • PRODECON revisará si hay un error del SAT o un incumplimiento. • En caso necesario, presentarán una queja y pedirán a tu retenedor (empresa o institución) aclarar nóminas u omisiones.

El servicio de PRODECON es totalmente gratuito y de alta calidad. Te atenderán contadores y abogados especializados que te guiarán en toda la gestión. Si se confirma que eres sujeto de declaración anual o existe un error, podrás subsanarlo sin multas que pueden llegar a 19?mil pesos.