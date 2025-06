Estos son los autos que deberán pagar más de 700 pesos obligatorios en julio | LISTA

El segundo semestre del 2025 está por comenzar y con él, diversos trámites de los que deberás estar al pendiente si eres automovilista y quieres evitar multas de más de 2 mil pesos. Para el mes de julio, automovilistas de la CDMX tendrán que hacer un pago de 738 pesos para circular sin ningún problema y, sobre todo, sin tener que ser infraccionados por la policía de tránsito capitalina.

En El Heraldo de México te compartimos la información al respecto, para que sepas si eres o no parte de este grupo de automovilistas que deberán hacer este pago obligatorio, teniendo como plazo los meses de julio y agosto. Conste que te avisamos desde ahora para que no lo dejes al último y puedas prever este pago, en caso de que tengas que hacerlo.

Además de compartirte esta información, también te daremos los requisitos para que puedas realizar la verificación vehicular en estos meses, y que también evites sanciones en caso de no realizarla a tiempo.

¿Cuáles son los autos que deberán pagar 738 pesos en julio?

Precisamente la verificación vehicular comienza un nuevo periodo en la Ciudad de México y si te toca tramitarla durante julio y agosto, entonces deberás cubrir el monto de 738 pesos de manera obligatoria al hacer este trámite en la capital y así poder circular sin ningún problema.

Los autos que deberán realizar este trámite en julio y cubrir este monto son los siguientes:

Vehículos con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placa 5 o 6

El monto de 738 pesos que deberán cubrir estos automovilistas en julio, quedó establecido por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y en caso de no hacerlo, entonces deberás pagar una multa de 2,262.80 pesos. En caso de que no obtengas el certificado de la verificación vehicular en los siguientes 30 días posteriores al pago de la primera multa, entonces pagarás una sanción de 4,525.60 pesos. Ya si tu vehículo no aprueba la verificación vehicular en un nuevo plazo de 30 días, la sanción que deberás cubrir es de 9,051.20 pesos. Así que mejor realízala cuando te corresponda para evitar estos recargos y que, además, no puedas circular libremente.

¿Cuáles son los requisitos para verificar tu auto en la CDMX?

Para realizar la verificación vehicular necesitas los siguientes requisitos: