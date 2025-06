Con votos de la oposición y entre consignas, la comisión permanente ratifica nombramientos de embajadores y cónsules de EU, Canadá y Brasil

Con votos de la oposición y entre consignas, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló los nombramientos de cónsules y embajadores en Estados Unidos, Canadá y Brasil, algunos de ellos ex funcionarios de la administración de la 4T.

A pesar de que algunos senadores y diputados federales del PAN, PRI y MC dieron los votos para ratificar los nombramientos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora panista Lilly Téllez tomó un megáfono y gritó consignas contra algunos ex funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador que fueron nombrados son enviados de embajadores y cónsules a otros países.

Los gritos y empujones de la panista con legisladores de Morena se registraron mientras los nuevos cónsules y embajadores rendían protesta ante la Presidencia de la Mesa Directiva.

Las consignas de Téllez se registraron principalmente contra Juan Antonio Ferrer Aguilar, ex titular del INSABI con López Obrador, y quien fue designado como Embajador para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, con sede en París, Francia.

uD83DuDE4BuD83CuDFFD???uD83DuDE4BuD83CuDFFD??? Te presentamos a las 19 diputadas y diputados titulares que integran la #ComisiónPermanente que trabajará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la #LXVILegislatura.



Ellas y ellos representan la pluralidad de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/R3t7TBnjPK — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 25, 2025

También rindieron protesta el ex comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, designado como cónsul general en Dallas, Texas, Estados Unidos; Donají Alba Arroyo, ex presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, designada como cónsul en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos; y quien fuera titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2023, además de ser coordinador de agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Neftalí Said Pérez González, designado cónsul en San José, California, Estados Unidos.

Entre los senadores que dieron algunos votos a favor de los nombramientos están los panistas Margarita Zavala, Enrique Vargas del Villar y Francisco Javier Ramírez Acuña.

También rindió protesta como cónsul en San Francisco, California, Estados Unidos, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien fuera gobernador de Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre otras designaciones ratificada están la de Rafael Eugenio Laveaga Rendón, designado como cónsul General en México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos; Carlos Iriarte Mercado, designado como cónsul general en Boston, Massachusetts, Estados Unidos; Marcos Augusto Bucio Mújica, designado como cónsul en Nueva York, Estados Unidos; Claudia Velasco Osorio, designada como cónsul en Sao Paolo, Brasil; e Iván Roberto Sierra como cónsul en Toronto, Canadá.

