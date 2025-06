Así serán los cambios a la Ley de Telecomunicaciones, tras intervenciones del sector

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza el acceso a internet, es inclusiva, además de que no hay censura.

Explicó que los cambios provinieron de los conversatorios y de las posiciones de distintos actores en el sector, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.

“Esta es una ley para, uno, el acceso a Internet de todas y todos. ¿Se acuerdan la vez pasada que tuve la oportunidad de venir? Hablábamos de 16 millones, por lo menos 16 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a Internet y todo lo que esto implica en términos del ejercicio de otros derechos”, dijo.

“El uso justo e inclusivo de espectro para comunidades indígenas, afro-mexicanas, pero también con una perspectiva de género.

Fortalecer la cobertura pública y social para garantizar también el acceso a Internet, pero esto sin dejar de robustecer un sector competitivo que sea atractivo a la inversión, al despliegue de infraestructura y al crecimiento de la cobertura privada por parte de operadores”, dijo.



FOTO: iStock

Ley de Telecomunicaciones garantizará el acceso a internet

De lo cambios en la ley, explicó que el nuevo órgano regulador de telecomunicaciones, es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, operativa y de gestión, conformado por cinco comisionadas, comisionados, nombradas por la persona titular del Ejecutivo, y ratificados por el Senado.

Dijo que con esta ley el Estado es un prestador de servicios de Internet. Recalcó que en el tema de publicidad de gobiernos extranjeros, “no se permite en televisión y radio la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, con excepción, por supuesto, de promoción turística, cultural o deportiva, y en el caso de plataformas digitales, lo único que no se permite es la pauta, es decir, la adquisición de publicidad para que tengan mayor visibilidad videos”. Peña Merino recalcó que se eliminó el artículo 109 que estaba asociado a un tema estrictamente fiscal.

FOTO: Cuartoscuro

“Para que no quede espacio a duda de que no hay ningún espacio de censura en esta iniciativa”, afirmó.

Refirió que en el tema de los chips en celulares, solo se puede comprar y mantener activado un chip si se presenta identificación oficial a los operadores.

“Esto es algo que los operadores, digamos, registran, no es un registro que haga el gobierno, pero no tener chips activos si no están asociados a una persona que se haya identificado”, añadió.

“Y finalmente, recursos orbitales, muy importante, la mitigación de basura espacial y sobre todo, preservar, que México preserve sus posiciones orbitales para poder poner satélites que den servicios, por ejemplo, de conectividad”, apuntó.