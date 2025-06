Alerta en Nayarit por pagos con billetes falsos de 100 pesos

Antonio Ramírez dirigente de los choferes de transporte público en Nayarit señaló que usuarios han estado pagando su boleto con billetes falsos, la denominación más usual son los de 100 pesos.

"Son dos billetes los que han salido, antier y ayer, donde lamentablemente saben que el chofer no tiene tiempo para revisar o un plumón para rayarlos si son billetes falsos y aprovechan la oportunidad de que el chofer anda apurado o prisa y no lo puede checar" dijo el dirigente de transporte.

La ruta de transporte público que se vio afectada es la Mololoa, también mencionó que del fraude se dieron cuenta al final del corte y cuando ingresaron el dinero al banco, es la misma institución la que les ha retornado el billete.

El billete fue rechazado en el banco. FOTO: Adonaí Durán

Piden a los ciudadanos no estafar a los conductores en Nayarit

"La permisionaria fue meter el dinero al banco y fue donde descubrió porque los mismos del banco le dijeron. También lo bueno que no fueron billetes de denominación alta porque ahí sí resulta más afectado el chofer".

El representante aseguró que aunque sea un poco el dinero, al final de cuentas es un daño al conductor, quien debe reemplazar esa cantidad.

Señaló que son los primeros reportes que se dan, o piden a la ciudadanía no aprovecharse de esta situación, apelan a la buena fe de las personas porque no tiene ni idea de cómo crear una campaña para evitar este tipo de situaciones, quizás se vean orillados a no aceptar cierto tipo de denominación de billete.

Piden respetar el trabajo de los conductores. FOTO: Adonaí Durán

Analizan las acciones para evitar el pago con billetes falsos en Nayarit

Además hizo un llamado a la autoridad correspondiente, si es que existe la posibilidad de que se regule a fin de no caer en este fraude y temen que se pueda replicar en otras rutas.

Finalmente dijo que hace aproximadamente 10 años se registró algo similar en una ruta del Progreso 2 donde se utilizó billete falso el cual fue penado gravemente pasando incluso hasta ocho años en la cárcel.