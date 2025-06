Semov da FECHA en que cambiará el color de los taxis en EDOMEX

La Secretaría de Movilidad (Semov) confirmó que, por ahora, no se implementará una nueva cromática en el servicio de taxi en el Estado de México, porque agotará el diálogo con un grupo de hasta seis empresarios que se oponen al mismo.

El secretario del ramo, Daniel Sibaja González, garantizó que como ha ocurrido en otras determinaciones sin la totalidad de los integrantes de dicha modalidad de transporte que apoyen la medida, se aplazará. Indicó que entre los argumentos que dan los taxistas es que una nueva cromática les implicará un gasto más para sus bolsillos.

Sin embargo, Sibaja González aclaró que con dicho esquema buscan transparentar el proceso de conocer qué unidades operan de manera irregular y las que no.

“La verdad es un tema de encontrar el cómo sí transformarlo, no, hay compañeros que tienen una negación total a eso. La Gobernadora me dio la instrucción que mientras no haya una aceptación de los compañeros, no va a ver la cromática”, aseveró.