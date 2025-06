Miguel Ángel Navarro entrega más de 1 mdp en apoyos sin intermediarios en Nayarit:

En un acto de respaldo al sector agrícola, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, entregó un millón 800 mil pesos en apoyos directos a productores de hortalizas en la comunidad de Cañada del Tabaco, en el municipio de Santiago Ixcuintla.

El recurso forma parte del Programa Emergente para Productores del Campo, una estrategia impulsada por el gobierno estatal para fortalecer la economía rural y respaldar de manera directa a quienes trabajan la tierra. En total, se benefició a 120 campesinos, quienes recibieron créditos individuales de 15 mil pesos, sin intereses y con un plazo de seis meses para su liquidación.

Durante el encuentro con las y los agricultores, el gobernador reafirmó su compromiso con el campo nayarita y destacó la importancia de garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios, directamente a las manos de quienes los necesitan.

El gobierno establece condiciones para mejorar la manera en la que se llevan a cabo estas actividades. FOTO: Chary Cambero

Los campesinos recibieron créditos en Nayarit

“Aquel que no siente la tierra no siente la producción, el gobernador que no siente a su pueblo no sirve para nada. Aquí podrá ser del partido que quiera, pero no sirve para nada el que a la tierra y a sus campesinos no los sienta como suyos, y mi orgullo más grande es ser parte de ustedes”, expresó Navarro Quintero.

Además, instruyó al secretario de Economía, César Octavio Lara Fonseca, para que se coordinen esfuerzos que permitan alcanzar una producción histórica, pero también, que se gestionen canales de comercialización que garanticen precios justos para los productos agrícolas. “No se trata solo de producir más, sino de saber dónde vender y a qué precio, para que realmente sea rentable”, agregó el mandatario.

El presidente de la Organización de los Once Ejidos, José Luis González Mora, agradeció la visita del gobernador y reconoció el acompañamiento que, dijo, por primera vez en mucho tiempo sienten los productores del campo.

Se ofreció este recurso sin intermediarios. FOTO: Chary Cambero

Agradecen al gobernador de Nayarit por el programa social

“Doctor, nos da mucho gusto que haya venido aquí al ejido de Cañada del Tabaco, que conozca a mi gente. Yo le digo a mi gente: ¡viva el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero! ¡Viva Nayarit! ¡Viva Santiago! ¡Vivan los hortaliceros!”, expresó el líder campesino.

Como parte de su visita a esta comunidad, el gobernador también se comprometió a construir un domo escolar para la primaria José María Pino Suárez, atendiendo la solicitud directa de las y los alumnos. Esta acción se suma a los trabajos de rehabilitación que su administración ya ha realizado en la telesecundaria y la preparatoria de la localidad.

Con estas acciones, el gobierno de Nayarit continúa impulsando una política de atención cercana y sin intermediarios, enfocada en el bienestar de las comunidades rurales y en el fortalecimiento de una economía agrícola más justa, productiva y solidaria.