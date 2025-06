Los cónsules deberán pasar por un curso intensivo de capacitación obligatorio sin excepción: Juan José Bremer

Juan José Bremer, Director General del Instituto Matías Romero, reconoció la decisión del canciller Juan Ramón de la Fuente de implementar un riguroso proceso de selección para aquellos servidores que no formen parte del servicio exterior y estén interesados en conseguir el nombramiento como cónsules de México en el extranjero.

En entrevista para "Las Noticias con Javier Alatorre" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que quienes estén buscando ocupar un lugar en algún consulado deberán someterse a un curso obligatorio de capacitación intensivo en el Instituto Matías Romero sin excepción alguna.

"Yo creo que hay un gran avance con la decisión que ha tomado el canciller Juan Ramón de la Fuente. Tendrán que pasar por un curso serio de capacitación obligatoria intensivo y finalmente estarán sujetos a evaluación. De acuerdo con su reglamento, el instituto tenía la responsabilidad de hacer eso, pero no se cumplía y no era obligatorio.", explicó Juan José Bremer.

Comentó que las 17 designaciones resientes, únicamente nueve forman parte del servicio de relaciones exteriores, mientras que los ocho restantes son ajenos a él, por lo que se mantienen en el proceso de capacitación e incluso se encuentran integrados al aula virtual del Instituto Matías Romero.

"Lo que es una novedad es que quienes se decidan que no sean del servicio por la razón que sea, tienen que pasar por un proceso de evaluación y de capacitación, incluso las personas fueron seleccionadas que no son del servicio fueron analizadas a través de un proceso de selección más riguroso y además por un comité y una vez seleccionadas iniciaron un proceso de capacitación con nosotros que continuará incluso cuando estén in situ en sus lugares a través del aula virtual.", comentó Juan José Bremer.

Destacó que la labor del Instituto Matías Romero únicamente se limita a llevar a cabo el proceso de capacitación, pero que son ajenos a su designación, explicando que el curso se sigue todavía a lo largo de sus funciones, pues la formación diplomática se desarrolla de manera permanente.

Resaltó la apertura de 99 nuevas plazas del servicio exterior gracias a la autorización y el presupuesto conseguido por el canciller Juan Ramón de la Fuente para poder convocar a un concurso de ingreso, al cual se inscribieron 260 personas, en su mayoría jóvenes.

"Ellos tienen que inscribirse en el concurso, eso ya pasó se cerró ya y entonces empieza en la carrera. Y ahorita tenemos 260, pero al final van a llegar 99 de aquí a diciembre, es una formación muy rigurosa. De las cuales, de esas 99 personas, 60% van a ser mujeres y 40% hombres porque se está buscando igualdad de género", destacó Juan José Bremer.