“Disfruto cada momento”, dice Layda Sansores tras 24 años de lucha junto a AMLO y Claudia Sheinbaum

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida, señaló que cada momento lo disfruta plenamente, y que se siente muy feliz por ser la actual mandataria de la entidad después de una lucha de 24 años junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la actual Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista para el programa de “Esta Mañana”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Layda Sansores recordó que su abuela siempre le enseño la fuerza para defender lo que creía que era justo.

Layda Sansores destacó que ella siempre ha luchado por la justicia en todas sus versiones e informó que ha logrado sacar de la cárcel a 313 de internos que estaban recluidos injustamente.

La gobernadora de Campeche acusó a Alito Moreno de controlar a la mayoría de los medios de comunicación de la entidad porque le pertenecen aunque no están bajo su nombre ya que el utiliza a los prestanombres.

La mandataria estatal reconoció que los delitos que más afectan la entidad que ella gobierna son el narcomenudeo y de violencia contra la mujer.

Layda Sansores aseguró que la violencia familiar se combate desde la casa, la sociedad y la escuela, donde muchos niños y niñas reproducen los patrones. Señaló a los medios de comunicación de violentar a las mujeres con palabras misóginas.

Sobre el caso del periodista Jorge González, Layda Sansores dijo ser una defensora de la libertad de expresión.

No puedes pensar en un país democrático si no hay libertad de expresión. Entonces, esta juez toma una medida muy severa, pero él no hace un ejercicio de autocrítica porque saben criticar, pero no saben de autocrítica, dijo la mandataria estatal.