Con ficha de localización buscan a niña de 14 años, ella responde: "me corrieron"

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo compartió la ficha de desaparición de Renata Naomy Isaías Cruz, de 14 años, quien es buscada por sus familiares desde el pasado 19 de junio de 2025. Sin embargo, la publicación dio un giro, luego de que la chica respondió: "Me corrieron".

"Solicitamos su apoyo para la difusión de la presente #FichaDeBúsqueda con la finalidad de localizar a: RENATA NAOMY ISAÍAS CRUZ", señaló en una publicación la Comisión de Búsqueda de Hidalgo, que también publicó la ficha de localización.

Luego de esa publicación, la chica utilizó su cuenta para responder "me corrieron" y "no es vdd". Sin embargo, muchas otras personas comenzaron a responderle y le pidieron que regrese a su casa para que no preocupe a sus padres. Algunos más, arrobaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que tome cartas en el asunto, ya que se trata de una menor de edad.

"Nena no digas esas cosas no es cierto te conozco y mira no te faltaba nada no te tratan mal y estás bien", "ojalá pudieran tomar cartas en el asunto he investigar para que la niña esté en un lugar seguro", "que Dios te guíe y proteja siempre", fueron algunos de los comentarios que provocó la situación de la niña.

Al respecto, la misma Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo orientó a la joven para que se comunique con ellos a la brevedad. "Si fueras tan amable de comunicarte a esta Comisión, al siguiente número: 771 130 7436. Muchas gracias!", le dijo.

¿Cómo puede denunciarse la desaparición de un niño?

Ante la posible desaparición de un menor de edad, la situación es delicada, por lo que se debe de conservar la calma y realizar los siguientes pasos lo más pronto posible:

Acudir de manera presencial en las instalaciones de l a Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México.

ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México. Vía telefónica a través de los números:

55 6357 8079,

55 6357 9282,

Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

Redes sociales:

Facebook: @cbusquedacdmx

Twitter: @busqueda_cdmx

Instagram: @busqueda_cdmx

A través de las otras instituciones:

Locatel: 5658 1111

Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100

C5: 911