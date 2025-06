2 alcaldías tendrán marchas y bloqueos HOY, 24 de junio

Lluvias y marchas son dos de los motivos que van a complicar la vialidad en la Ciudad de México a lo largo de este martes 24 de junio. Algunas de esas movilizaciones tomarán como punto de partida el Ángel de la Independencia y sobre las cuales te hablaremos aquí.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la agenda de marchas y movilizaciones para este día, mismas que afectará a las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc

¿Cuáles son las marchas y bloqueos previstos para hoy, 24 de junio de 2025?

SOCIEDAD DE ALUMNOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ.

HORA: 10:00 hrs

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En memoria de los hechos represivos vividos el 15 de mayo de 2025, cuando presuntamente grupos policiales, junto con policías municipales, agredieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá en Chiapas, en el que resulto fallecido un normalista.



PLATAFORMA COMÚN POR PALESTINA MÉXICO Y DIVERSAS ORGANIZACIONES EN APOYO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Para exigir un alto al fuego, inmediato, total y permanente por parte de Israel; así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

VECINOS DE TLALPAN 999.

HORA: 08:00 hrs

LUGAR: Escuela Primaria Jonas Edward Salk en 5 de Febrero # 1056 Colonia Niños Héroes Alcaldia Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Reunión para externar sus inconformidades respecto a los impactos negativos de la propuesta de la construcción de 319 departamentos con 21 niveles en Calzada de Tlalpan No. 999.



CIUDADANOS INDEPENDIENTES.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En rechazo a la gestión de la Presidenta de México, y para exigir su renuncia al frente del Ejecutivo Federal.



TAUROMAQUIA MEXICANA, A. C.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia

MOTIVO: Con el objetivo de mostrar a los legisladores y la sociedad en general que la tauromaquia es una actividad licita, cultural y su arraigo en las tradiciones mexicanas fomenta disciplina y valores en la sociedad.



COLECTIVO VOCES POR LA LIBERACIÓN ANIMAL.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Palacio de Bellas Artes.

MOTIVO: Performance y jornada informativa Libertad para los Toros, con la finalidad de exigir la abolición de las corridas de toros.



SINDICATO DE ESTUDIANTES MX.

HORA: 14:00 hrs.

LUGAR: Embajada de los Estados Unidos de América en México en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Colonia Cuauhtémoc Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Mitin en solidaridad con la población migrante que ha sido víctima de las redadas masivas que se han concretado en Estados Unidos.



ASAMBLEA GENERAL DE ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Glorieta de los Insurgentes en Av. Insurgentes Sur s/n., Colonia Roma Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Se concentrarán para posteriormente desplazarse al Ángel de la Independencia para integrarse a la Marcha por Palestina que partirá rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.



ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 15:30 hrs.

LUGAR: Embajada de los Estados Unidos de América en México en Av. Paseo de la Reforma # 305 Colonia Cuauhtémoc Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Se concentran y posteriormente se incorporan a la Marcha por Palestina que partirá rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.