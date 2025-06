Sheinbaum firma 2 decretos para los maestros: eliminación de USICAMM y reducción de edad de jubilación

Las y los maestros de México serán beneficiados gracias a dos decretos presidenciales, los cuales será publicados en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. En la Mañanera de este 23 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que consisten en modificar la edad de jubilación y ajustes para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

“Acuerdos con las y los maestros para, por un lado, facilitar la movilidad en el marco de la USICAMM en lo que discutimos escuela por escuela los cambios que se requieren (...) pero hay algo que les afecta mucho, que es que no se pueden mover d euna escuela a otra.

Sheibaum agregó que estos beneficios se suma el aumento salarial del 9 por ciento. El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló en qué consisten estos ajustes para los maestros. La edad de jubilación para maestras, informó Delgado, en 2034 será de 53 años, mientras que para los hombres 55 años de edad.

“Que no se siga aumentando al edad mínima para jubilarse (...) cómo va a quedar: se va a reducir la edad mínima de jubilación para que llegue a 53 años para mujeres en 2034 y 55 años. En 2028, 58 años para mujeres y 60 años para hombres. Es un beneficio muy importante, pero tiene un costo fiscal muy importante”, sostuvo.

Para hacer efectiva la jubilación, tienen que cumplir los hombres al menos tres décadas de servicio y las mujeres 28 años.

Sin embargo, esta medida tiene una carga fiscal de 36 mil millones de pesos.

En el caso de la movilidad laboral del magisterio tendrá los siguientes elementos: asignaciones presenciales para garantizar la transparencia y evitar la corrupción; evento por nivel educativo para garantizar la movilidad en todos los niveles; recepción de todas las solicitud de cambio de centro de trabajo para no limitar a quien de manera voluntaria busque cambiarse de adscripción; antiguedad como único factor para reconocer los años en el servicio educativo.

“El criterio de decisión de quien se mueve va a ser la antigüedad, vamos a ser muy transparentes en las asignaciones y la idea de la Presidenta es acerca a los maestros a la comunidad que ellos deseen”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviarán al Congreso de la Unión un paquete de más de 20 iniciativas de ley para el periodo extraordinario. En la conferencia de prensa matutina, dijo que son tres iniciativas de ley en materia de seguridad como la de la Guardia Nacional, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y del Secretariado de Seguridad Pública. Adelantó que también se presentará una iniciativa para la protección de los delfines.

"Los vamos a presentar el miércoles, mañana es Seguridad y también Ernestina Godoy y Marcela Figueroa van a presentar las leyes que tienen que ver con seguridad, que son tres, aunque de esas tres se deriva modificación a otras, que es uno, la ley de la Guardia Nacional, dos, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia o del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la otra es del Secretariado de Seguridad Pública.

"van a ser más (de 20), porque se está integrando una que tiene que ver con los delfines, la protección de los delfines, que no estaba integrada originalmente. Entonces, si mal no me equivoco, son 22, acotó la presidenta.