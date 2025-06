Recolectan cien toneladas de lirio acuático dejadas por Erick en Acapulco

Al menos cien toneladas de lirio acuático, troncos y ramas de árboles, han sido extraídos de las playas del puerto de Acapulco hasta este 23 de junio. Las lluvias torrenciales que dejó a su paso el huracán Erick en la entidad, arrastraron el lirio al abrir la barra que atraviesa los cauces en las lagunas de Acapulco y Coyuca de Benítez.

En los trabajos para la recolección del lirio acuático participan trabajadores de la promotora de playas, prestadores de servicios turísticos y personal de Fonatur a lo largo de las más de 20 playas de la bahía porteña.

En la Zona Tradicional, los trabajos de remoción de 25 toneladas continuaron. Desde muy temprano, más de un centenar de prestadores de servicios se reunieron en las playas Tlacopanocha y Manzanillo, para retirar el lirio del espejo de agua y de la franja de arena.

“Si no lo quitamos la gente no llega y nosotros de ahí vivimos, del turismo. Ya cerrándose la barra ya no va a llegar (más lirio) y solo queda limpiar”, dijo Samuel, prestador de servicios de playa Tlacopanocha. Hasta esta tarde, las islas de lirio acuático se seguían formando en los balnearios naturales de este destino turístico.