¿Qué es la misteriosa espuma blanca que apareció tras inundaciones por fuertes lluvias en Naucalpan?

La tarde del pasado 22 de junio, decenas de habitantes de Naucalpan denunciaron un presunto desbordamiento de la Presa Los Cuartos, el cual habría ocasionado que el agua inundara calles cercanas al Río Hondo. A través de redes sociales, algunas personas compartieron imágenes y videos de diversas colonias bajo una misteriosa capa de espuma blanca, la cual, en primera instancia, fue confundida con supuesto granizo.

Sin embargo, los habitantes de la zona denunciaron que no se trataba de granizo, sino que era una espuma blanca, la cual habría llegado junto con el desbordamiento del agua. Aunque la emergencia ya fue atendida y controlada por las autoridades locales, hasta la mañana de este lunes no se sabía qué era esa misteriosa espuma. No obstante, con el paso de las horas se ha dado a conocer a detalle qué fue lo que sucedió.

Fue el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien, durante una entrevista con medios de comunicación, descartó que la Presa Los Cuartos se haya desbordado el día 22 de junio. El edil explicó que hubo un punto especifico donde el río rebasó los límites y se logró "meter" en cinco calles, afectando a varias viviendas. Sin embargo, negó que se hubiera tratado de un desbordamiento y aseguró que la situación ya fue controlada para la mañana de este lunes.

¿Qué es la espuma tóxica que inundó Naucalpan?

Así lucían calles de Naucalpan. Foto: @FundacionToby

En cuanto a la misteriosa espuma blanca que inundó las calles, el presidente municipal comentó que se trató de una reacción química, la cual fue consecuencia de una mezcla entre las fuertes lluvias y la contaminación del río, el cual, según dijo Montoya, es de aguas negras: "tiene muchos químicos que se vierten al cauce", detalló. Añadió que esta espuma sí es tóxica para las personas, por lo que actualmente se aplicarán vacunas (las cuales no fueron especificadas) y se irá a sanitizar los hogares afectados.

Sobre los síntomas que podrían presentar las personas que estuvieron cerca de la espuma tóxica, el edil señaló que podría haber irritación, picazón, tos, entre otros. No obstante, enfatizó que él y su equipo estarán atentos a las necesidades de los habitantes de la zona, esto para brindar el apoyo necesario tras las fuertes lluvias.

Se retiraron más de 700 toneladas de basura

uD83CuDF27? Ya me encuentro en una de las zonas afectadas e informo a la ciudadanía de Naucalpan que las afectaciones provocadas por la intensa lluvia ya están siendo atendidas por personal de Servicios Públicos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, quienes se encuentran trabajando en… pic.twitter.com/qXu9oGNP6N — Isaac Montoya (@isaacsolar) June 22, 2025

De igual manera, en sus redes sociales, Isaac Montoya detalló que se realizaron las siguientes maniobras como parte de los trabajos para evitar el desbordamiento de la Presa Los Cuartos: "demolición de concreto, desazolve en túneles con personal especializado, uso de maquinaria y bombeo permanente. Además, se han retirado más de 700 toneladas de basura, gracias al esfuerzo conjunto para proteger a nuestra gente", dijo el edil en su cuenta de X, antes Twitter.

Finalmente, agradeció el apoyo de la gobernadora del Estado de México y aseguró que seguirá trabajando para evitar futuras situaciones de riesgo: "Conagua realizó una intervención técnica compleja que permitió liberar por completo la obra de toma y mantener el control de la estructura. Este resultado es fruto del trabajo preventivo que hemos impulsado desde febrero, junto a autoridades estatales y federales. Mi reconocimiento a todas las instancias involucradas y en especial a la gobernadora Delfina Gómez, por su atención permanente ante esta situación".