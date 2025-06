Presa Los Cuartos en Naucalpan: Terminan labores de limpieza; las calles están vacías y sin espuma | VIDEO

Esta mañana vecinos de la colonia San Rafael Chamapa ya amanecieron sólo con algunos encharcamientos en las calles Isabel Navarro, Maya, Zapoteca, Olmeca, Culturas Tlaltica y Zaguán, tras las inundaciones registradas por el desbordamiento de la Presa Los Cuartos, en Naucalpan, Estado de México.

Las tres órdenes de gobierno trabajaron desde el día de ayer por la tarde noche para desazolvar las coladeras y con ello bajar los niveles del agua que alcanzó hasta los 50 centímetros. Los vecinos señalan que más que el agua fue la espuma que llegó hasta la colonia tapando todo lo que encontró a su paso Hoy las calles de la colonia están prácticamente vacías sin actividad.

La noche de anoche se viralizaron diversos videos en redes sociales en donde se reflejan las graves inundaciones en Naucalpan, luego del presunto desbordamiento de la Presa Los Cuartos, ubicada en el municipio del Estado de México. Ante ello, el presidente municipal, Isaac Montoya, explicó que no se trató de ningún desbordamiento, sino de una salida de agua del río.

No hubo ningún desbordamiento de la presa "Los Cuartos", hubo una salida del agua en el río, específicamente en esta parte del Puente de Altamira y sobre esto se está trabajando, ya se están trazando mecanismos casa por casa para permitir generar una especie de interruptor, de check y que esto permita que el agua salga, pero no se regrese porque también los que no conozcan las inundaciones, no sólo es lo que sale del agua del río, sino lo que sale a través de los ductos de la parte del drenaje