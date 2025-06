MC continuará con la estrategia de construir perfiles propios rumbo a las elecciones de 2027: Juan Zavala

Rumbo a las elecciones intermedias de 2027, Movimiento Ciudadano (MC) continuará con su estrategia de construir perfiles y una agenda propios, en defensa de las causas que hoy día enarbola, sin atender los intereses de la oposición. Así lo explicó el diputado federal Juan Zavala.

En entrevista con Alarcón y Antonio Anistro para Heraldo Televisión, Juan Zavala aseguró que MC está acostumbrado a construir candidaturas y proyectos exitosos, como los de Jalisco y Nuevo León, donde actualmente gobierna esa fuerza política.

"Eso hemos hecho, así sucedió en 2018 en Jalisco , con el triunfo de Movimiento Ciudadano ; en el 2020 con el triunfo de Samuel García en Nuevo León , y así sucedió con la sorpresa de la elección pasada, que fue el crecimiento de Jorge Álvarez Máynez y de Movimiento Ciudadano , y así pasó también en en junio pasado, cuando todo mundo decía que no íbamos a tener un resultado favorable y exitoso en Durango y Veracruz , y sin embargo, en ambos estados, hoy somos la segunda fuerza política ".

En cuanto a la fuerza de MC en la Ciudad de México, Juan Zavala destacó el resultado obtenido por Salomón Chertorivski en las elecciones de 2024, en las que compitió como candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país, y en las que obtuvo el 10% de los votos.

"Fue muy sorprendente para muchos que decían 'ni siquiera sabemos por qué está participando', cuando obtuvimos más votación que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Y me parece que en esta ciudad hay un hartazgo con gobiernos que se dicen de izquierda, que llevan muchos años en la capital, con un modelo que más bien ya representa pasado y una oposición que se opone a todo, que no plantea alternativas, que no propone soluciones".