La nueva corte va a cambiar totalmente su manera de llevar los procesos: Javier Laynez Potisek

Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, compartió detalles sobre el periodo de transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los cambios en la institución por la reforma judicial, en donde los actuales ministros deberán dejar sus cargos para el próximo 31 de agosto para dar pasó al nuevo Poder Judicial.

Declaró que se trata de una labor titánica ya que serán 10 ministros los que dejarán la Suprema Corte al mismo tiempo, quienes solos tendrán que hacer todas las actas de entrega recepción de los recursos financieros, de los muebles, y de todo el equipo más todos los recursos humanos que con los que cuentan para poderlos entregar a la nueva administración quienes llevarán los procesos de una forma diferente tras la eliminación de las salas.

"La nueva corte va a cambiar totalmente su manera, pues ya no hay salas, ya no va a haber salas, entonces, ¿qué pasa con esos asuntos? Pues nosotros se los vamos a dejar al pleno y que los repartan cómo ellos consideren", comentó.

Foto: Cuartoscuro

En entrevista con Maca Carriedo para "Maca Diario" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que en estos momentos se encuentran realizando labores para no dejarle ningún engrose a los nuevos ministros, es decir los documentos finales que contienen la resolución de un caso.

"Lo que estamos preparando es tratar de sacar todo lo que nosotros tenemos pendiente, lo que no queremos dejar pendiente, no debemos dejar pendiente ninguno de los actuales ministras o ministros, es lo que llamamos engrose. Es bien importante que no queden ni un pendiente de estos", declaró.

Comentó que fue por dicho motivo que se redujeron el número de sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el pasado mes de abril, con la intención de que tuvieran el tiempo suficiente para llevar a cabo dicha labor y no se saturarán, explicando que todo lo que entró desde dicho mes lo están guardando en la Secretaría General de la Corte le corresponderá abordarlo a la nueva administración.

"Hay un una cantidad de expedientes que van a estar ahí para cuando llegue la nueva corte, se les va a entregar eso, más los asuntos pendientes que tengamos nosotros. Lo que sí no debe haber pendientes son engroses.", comentó Javier Laynez Potisek.