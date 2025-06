El movimiento de transformación está muy fuerte, reacciona Sheinbaum a encuestas del Heraldo Media Group

El movimiento de la Cuarta Transformación está muy fuerte, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum tras la población de una serie de encuestas publicadas en El Heraldo de México, de cara a las elecciones de 2027. En la Mañanera de este 23 de junio, la mandataria hizo un llamado a aquellos que aspiren a un cargo de elección popular.

“Está interesante la encuesta que sale hoy en El Heraldo, vale la pena que se vea, no la voy a pasar aquí, porque si no van a andar diciendo que andamos promoviendo, pero no se necesita promover porque el movimiento de transformación está muy fuerte en el país, muy fuerte, hay un reconocimiento del pueblo.