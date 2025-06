Diputados avalan reforma que da al INEGI las facultades del extinto Coneval

Con 353 a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma con la cual el INEGI adquiere las facultades del extinto Coneval, es decir, la iniciativa que emanó de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que establece nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía relativas a la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), fundamentó el dictamen marca un punto de inflexión e inaugura un nuevo paradigma, “el cual no parte de instituciones, parte de datos, no improvisa soluciones, construye respuestas con base en evidencia y no confunde movimiento con avance; es decir, mide, compara, corrige y mejora”

La diputada dijo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asume ahora una responsabilidad estructural y estratégica: “Proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la gestión pública. No impone un rumbo, pero sí entrega el mapa”.

Por su parte, la oposición del PAN aseguró que “estamos ante un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social de nuestro país. Es lo que verdaderamente está en juego”.

uD83DuDD18 El Pleno conoció para trámite de declaratoria de publicidad 4 dictámenes sobre #GuardiaNacional, transferencia de funciones del #CONEVAL, seguro por desempleo, y Contraloría Interna del Senado. https://t.co/Xnd073MiVR — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 23, 2025

Indispensable para evaluar los programas sociales

Ello en palabras del legislador Diego ángel Rodríguez de Acción Nacional quien añadió que “se pretende desaparecer a un organismo autónomo con rigor técnico e independencia, que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en este país”.

“Y en su lugar, se pretende transferir estas funciones al INEGI. Pregonan que es para evitar duplicidades. Lo cierto es que el INEGI, aunque es una institución técnica y respetada, no fue diseñada para evaluar políticas públicas, mucho menos para emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno”, dijo, ante el pleno.

