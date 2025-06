Andrés Mijes pide romper barreras entre partidos para beneficiar a Nuevo León

Al asumir la presidencia de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes lanzó un enérgico exhorto a dejar de lado las diferencias partidistas y unir esfuerzos, al advertir que los problemas que enfrenta Nuevo León no tienen color y exigen soluciones reales, no discursos.

“Hay que decirlo claro: la contaminación no es guinda, la inseguridad no es tricolor, la falta de movilidad no es naranja, y la erosión de valores no es azul”, afirmó.

“Pongámonos a trabajar unidos en los resultados concretos y posibles que las familias quieren, sin estridencias, sin pleitos, sin distracciones”, expresó el edil ante el gobernador Samuel García y alcaldes metropolitanos reunidos en Palacio de Gobierno.

Reformulan acciones para favorecer a la ciudadanía. FOTO: gobierno de Escobedo

Andrés Mijes promueve la pluralidad política y gubernamental

Al ser retomada la Mesa de Coordinación Metropolitana, Mijes destacó que la pluralidad política debe verse como una fortaleza democrática, no como un obstáculo, y llamó a avanzar hacia una madurez que priorice a las personas por encima de cualquier interés de grupo.

“Seamos realistas, seamos prácticos, construyamos los resultados que cuentan en el día a día de los habitantes de la Zona Metropolitana”.

“Vayamos con espíritu norteño por las soluciones que se sienten en la mesa del hogar, en las oportunidades de los jóvenes, en la tranquilidad de las colonias, en el tiempo que uno necesita para llegar a la escuela o al trabajo, en todo lo que hace que una sociedad sea próspera y equitativa”, dijo.

El edil refrendó que es momento de demostrar que sí se puede gobernar con altura y trabajar por un desarrollo más equitativo, sostenible y justo para todos los nuevoleoneses.

Buscan colaboración entre las autoridades. FOTO: gobierno de Escobedo.

Mijes pide olvidar banderas y gobernar a favor de Nuevo León

“La nueva democracia mexicana exige que sumemos esfuerzos para resolver dilemas comunes. Nadie, absolutamente nadie, gana cuando todo se politiza”, advirtió. Mijes señaló que, tal como lo ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy no es momento de competir, sino de gobernar.

"La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha establecido de forma muy clara: hay momentos para competir y hay momentos para gobernar. Y estos son momentos para gobernar y para dar los resultados que SÍ le importan a la gente", enfatizó el Edil.

Asimismo, urgió a establecer una coordinación total entre el gobierno federal, el estatal, los municipios, la iniciativa privada, la sociedad civil y los propios ciudadanos, para enfrentar con responsabilidad a los cinco grandes enemigos de Nuevo León: inseguridad, falta de movilidad, desigualdad de oportunidades, pérdida de valores y daño ambiental.

Mijes puntualizó que está listo para dejar de hablar de colaboración y comenzar a ejercerla, con una agenda común basada en resultados tangibles para la ciudadanía. Invitó a sus homólogos a sumarse y, juntos, establecer acciones que ayuden a resolver los problemas locales.

Con este nuevo encargo, Mijes reafirma su compromiso de impulsar una coordinación metropolitana efectiva, donde prevalezcan el diálogo, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto en favor de las familias de Nuevo León.