Temperaturas de hasta 40 grados y baja probabilidad de lluvia en Monterrey | Consulta clima hoy 23 de junio

Los próximos días continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la república mexicana provocando afectaciones, mientras que en algunas entidades del norte dará tregua durante el día y así ocurrirá en Monterrey este lunes 23 de junio en donde se pronostican intervalos de chubascos y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Para este lunes 23 de junio continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano, además de la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. Mientras que en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se prevén lluvias puntuales intensas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Chubascos y máximas de 40 grados en Monterrey para este lunes 23 de junio

El pronóstico del tiempo para Monterrey el lunes 23 de junio a partir de las 8:00 horas es de intervalos de chubascos (5 a 25 mm), así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la entidad y en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec. Además, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en los Estados ya mencionados y Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Se prevén intervalos de chubascos en Nuevo León para este lunes 23 de junio. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo cuidar la salud durante la temporada de lluvias?

Durante esta temporada los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la salud de las personas, sobre todo en los más pequeños y los adultos mayores. Ante esto, se recomienda salir de casa con ropa adecuada como las prendas impermeables, botas para lluvia de ser necesario o tenis y paraguas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) exhorta a evitar cambios bruscos de temperatura, que pueden propiciar el desarrollo de enfermedades respiratorias, como bronquitis, neumonía viral o rinitis alérgica. Durante la temporada de lluvias se debe evitar el contacto de la piel con agua encharcada y en caso de presentar algún tipo de lesión en la piel se recomienda consultar a un médico.

También destacan la importancia de evitar que se estanque el agua, no acumular basura, no tirarla en la calle y evitar puntos de encharcamientos con el fin de evitar criaderos de moscos. Además, se recomienda no automedicarse y en caso de presentar síntomas acudir de inmediato con un médico o al centro de salud más cercano.