Nueva pensión de 2,000 pesos en CDMX, ¿para quiénes y cómo solicitarla?

Una nueva pensión para los habitantes de la Ciudad de México se puso en marcha en beneficio para los capitalinos que tienen entre 57 a 59 años de edad que se suma a otros programas sociales locales como la Pensión Hombres Bienestar que se da en exclusiva en la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que las personas beneficiarias recibirán un monto de 2,000 pesos que se darán de manera bimestral y enfatizó que la entrega del apoyo será de manera directa y sin intermediarios tal como sucede con el resto de los programas.

La nueva pensión para las personas de 57 a 59 años de edad corresponde al programa anunciado como Ingreso Ciudadano Universal, el cual tiene como objetivo ayudar a las personas que enfrentan dificultades para poder mantenerse activos de manera económica, si es que están desempleados.

¿Cómo tener la nueva pensión en la CDMX?

Hoy entregamos apoyos económicos de #PensiónHombresBienestar e #IngresoCiudadanoUniversal en el #Zócalo.uD83DuDCB3uD83CuDF1F



Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar derechos y bienestar a quienes más lo necesitan.



¡El apoyo es una realidad!uD83EuDEC2#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/IsqicsQ9u6 — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) June 20, 2025

La idea es que las personas que no logran insertarse en el mercado laboral por su edad y no tienen alguna otra forma de ingreso tengan un apoyo para mantenerse, sin que aún no lleguen a la tercera edad para poder obtener el ingreso de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

“Es la edad en la que muchos pierden el empleo, en la que la salud viene para abajo y en la que ya no se puede encontrar actividad económica que los incluya”: Clara Brugada.

Para poder acceder a la nueva pensión de Ingreso Ciudadano Universal, las personas interesadas deben cubrir los siguientes requisitos:

Tener entre 57 y 59 años con 10 meses al momento de la inscripción.

Radicar en la Ciudad de México.

No recibir otro apoyo económico gubernamental de la misma naturaleza.

Solicitar el ingreso al programa de forma personal y directa.

El anuncio con la entrega de la primera ronda de beneficiarios del Ingreso Ciudadano Universal fue el fin de semana donde en el acto oficial de entrega, la jefa de Gobierno afirmó que la pensión es parte de una política integral de garantía de ingresos y derechos sociales en la capital.