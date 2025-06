Nuevo Hoy No Circula: COSTO de las multas y FECHA en que se comenzarán a imponer

El programa Hoy No Circula está a punto de experimentar cambios que afectarán, pero también traerán beneficios a los habitantes de 3333 número de municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por un bienestar en la calidad del aire de la Megalópolis. Estos cambios incluyen MULTAS y FECHAS importantes que debes conocer.

El Hoy No Circula inició el 20 de noviembre de 1989 ante el aumento en el parque vehicular, mismo que contribuye a la emisión de partículas suspendidas y al ozono, el principal contaminante en la Ciudad de México y el Estado de México. A partir de esa medida inicial se han ido realizando algunas modificaciones.

Nuevo Hoy No Circula

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula?

Como parte de las modificaciones que se han ido agregando al programa Hoy No Circula se encuentra la restricción doble, que se da generalmente en la temporada de calor, debido a que los contaminantes no se dispersan y se acumulan en la atmósfera porque el viento no es suficiente.

La autoridad encargada de decretar la Contingencia Atmosférica es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaME), que se encarga de regular la calidad del aire en:

CDMX

Edomex

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Cuando la CaME determina que hay más de 135 puntos de ozono comienza a imponer ciertas medidas, entre ellas restricciones a los vehículos automotores. La Contingencia Ambiental tiene varias fases, entre ellas:

PreContingencia : esta fase inicia partir de lo s 135 puntos de ozono

: esta fase inicia partir de lo Contingencia Fase 1: inicia cuando la contaminación tiene 240 puntos de ozono o cuando hay más de 175 PM. Se activa el Doble Hoy No Circula que incluye que los vehículos con engomados 2 y diferentes terminaciones de placas no circulen.

inicia cuando la contaminación tiene Se activa el que incluye que los vehículos con engomados 2 y diferentes terminaciones de placas no circulen. Contingencia Fase 2: se da cuando la contaminación llega a 300 puntos de ozono o 250 PM e incluye el Doble Hoy No Circula, así como la suspensión de clases, partidos de futbol o eventos deportivos.

Hoy No Circula sábados

El Hoy No Circula sabatino es otra de las medidas que se han ido adicionando al programa. Para estos días se limita parcialmente a los conductores de autos a combustión que poseen el holograma 1 y, en forma total, a aquellos con carros con el Holograma 2.

Hoy No Circula

Funciona de la siguiente manera:

Primer sábado del mes: terminación de placas impar: 1,3,5,7, 9 hologramas 1 y 2 Segundo sábado del mes: terminación de placas par: 2,4,6,8, 0 hologramas 1 y 2 Tercer sábado del mes: terminación de placas impar: 1,3,5,7, 9 hologramas 1 y 2 Cuarto sábado del mes: terminación de placas par: 2,4,6,8, 0 hologramas 1 y 2 Quinto sábado del mes: autos con holograma 2, foráneos y con permisos

Nuevo Hoy No Circula aplicará en estos municipios del Edomex a partir de enero de 2026

Como parte de las modificaciones aprobadas por la CaME sobre el Hoy No Circula, el programa aplicará en nuevos municipios.

Actualmente aplica en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Se agregan

Almoloya de Juárez

Lerma

Metepec

San Mateo Atenco

Toluca

Zinacantepec

Amecameca

Atenco

Atlautla

Ayapango

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Cocotitlán

Ecatzingo

Huehuetoca

Juchitepec

Melchor Ocampo

Nextlalpan

Ozumba

Papalotla

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Teoloyucan

Texcoco

Tlalmanalco

Tultepec

Zumpango

Nuevo Hoy No Circula tendrá fase de pruebas y luego multas

El Nuevo Hoy No Circula tendrá una fase de pruebas en los municipios mexiquenses que se agregan a la lista. Este periodo iniciará en julio de 2025 y se prolongará durante seis meses, por lo que enero de 2026 las multas comenzarán a imponerse a los automovilistas que no acaten las restricciones para circular

Las multas serán de hasta 3,396 pesos a partir de enero de 2026.

¿Qué autos no entrarán al nuevo Hoy No Circula?

El programa exenta desde siempre a los autos con holograma 0 y 00, tanto en el doble Hoy No Circula, el Hoy No Circula Sabatino y el Nuevo Hoy No Circula 2026.