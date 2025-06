Mujer enfurece y roba dinero de un camión frente a su hija; se equivocó de ruta y exigía devolución | VIDEO

Este sábado 21 de junio se ha hecho viral en plataformas digitales el momento en que una mujer enfurece y roba dinero de un camión en calles de la ciudad de Tijuana, perteneciente al estado de Baja California. Las imágenes fueron documentadas y las acciones han provocado una infinidad de reacciones.

"¿Entonces no me va a regresar mi dinero?", se escucha decir a la mujer durante todo el videoclip con una duración de aproximadamente 20 segundos. Por su parte, el conductor de la línea, en todo momento se muestra a la defensiva y le comenta a la pasajera que no puede regresarle su dinero.

¿Pero qué pasó? De acuerdo con los primeros reportes, la mujer que iba acompañada de su hija tomó la ruta equivocada y al darse cuenta de ello se levantó de su asiento y le exigió al chofer que le devolviera su dinero. Pese a que la menor le dijo que se tranquilizara, la mujer terminó actuando por impulso y enojo.

La escena siguiente fue la que provocó la viralidad en redes como Twitter, Facebook e Instagram. La mujer al notar la negativa del chofer decidió tomar un puño de monedas y salir corriendo la unidad.