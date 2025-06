Alicia murió atropellada por un camión en calles de Guadalajara, tenía 63 años y se dirigía a celebrar su cumpleaños

Una mujer de 63 años perdió la vida este viernes por la tarde tras ser atropellada por una unidad del transporte público en Guadalajara, justo cuando se dirigía a casa para celebrar su cumpleaños, por lo que la noticia se hizo viral ante la terrible situación que vivió la mujer en un día especial.

El fatal accidente ocurrió sobre la avenida Artesanos, a la altura del cruce con Circunvalación, frente a una plaza comercial ahí la víctima, identificada por sus compañeros de trabajo como Alicia, había salido hace unos minutos de su jornada laboral correspondiente.

Su cuerpo fue encontrado con un ramo de rosas y un pastel, así como obsequios con los que pensaba festejar en compañía de sus hijos; sin embargo ya no pude llegar a su hogar para celebrar su cumpleaños como lo tenía previsto junto a su familia, debido al camión que le arrebató la vida.

¿Qué pasó con Alicia, mujer de 63 años atropellada?

De acuerdo con testigos, fue en un instante cuando la unidad de la ruta 371 la embistió, dejándola tendida sobre el asfalto y el camión, según confirmaron las autoridades, no transportaba pasajeros al momento del incidente, mientras el conductor fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía Vial acudieron a la escena para acordonar el área y permitir los trabajos periciales por lo que el tráfico en la zona se vio afectado por varios minutos debido al despliegue de las unidades de emergencia.

Una de sus compañeras de trabajo, Berenice, fue quien finalmente reconoció a la víctima y ella relató que había sido la persona que le regaló el ramo de flores y el pastel con motivo de su cumpleaños. que disponía disfrutar junto a su familia al llegar a su hogar.

“Alicia era muy alegre, siempre con palabras para animarnos, incluso en los momentos más tristes en la funeraria”, dijo conmovida a medios locales.

Inicialmente, Berenice no creyó que la persona atropellada fuera su compañera. “Una persona me preguntó si la señora con flores era mi mamá. Le dije que no, pero luego empecé a preocuparme y mandé a unos compañeros a verificar. Como no obtenía respuesta, decidí ir yo misma… y era ella”, relató.

Las autoridades no han ofrecido más detalles hasta el momento, pero se espera que en las próximas horas brinden un informe oficial sobre este hecho que ha conmovido a la comunidad local de Guadalajara.