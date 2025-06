Pase de estancia temporal en Jalisco: ¿cuánto cuesta, dónde se tramita y cuáles son las multas por no portarlo?

Una de las dudas más recurrentes entre los automovilistas que visitan el estado de Jalisco es la de saber dónde pueden tramitar el pase de estancia temporal, así como el costo de dicho trámite vehicular, el cual, les permitirá circular libremente por algunas zonas de la referida entidad, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber en torno a este permiso de circulación.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial del gobierno de Jalisco, el pase de estancia temporal es un permiso para circular con el que deben contar todos los automovilistas foráneos para poder transitar en ciertas zonas de dicha entidad, el cual, tiene una vigencia de 30 días naturales administrables al semestre, sin necesidad de verificar.

El pase de estancia temporal tiene una vigencia de hasta 30 días. Foto: FB: JaliscoVial

¿Cuánto cuesta tramitar el pase de estancia temporal de Jalisco y en qué municipios es necesario?

El pase de estancia temporal no tiene costo y para poder obtener dicho permiso de circulación es necesario ingresar al portal de Verificación Responsable, posteriormente se deberá ingresar los datos del vehículo y personales requeridos y posteriormente seleccionar la opción “Tramitar”, una vez concluido este proceso dicho pase será enviado al correo electrónico proporcionado.

Respecto a los municipios del estado de Jalisco donde se solicitará el pase de estancia temporal, el gobierno jalisciense señala lo siguiente:

Área Metropolitana de Guadalajara : Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo

: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo Zona Metropolitana de Ocotlán : Ocotlán, Jamay, Poncitlán;

: Ocotlán, Jamay, Poncitlán; Zona Metropolitana del Sur : Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Tepatitlán de Morelos

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

El pase de estancia temporal no tiene costo. Foto: FB: JaliscoVial

Cabe mencionar que, la portación del pase de estancia temporal no solamente deberán portarlo los vehículos con placas de otros estados, sino que también deberán tramitarlo todos aquellos automovilistas con placas de Jalisco registradas en municipios que no estén incluidos en la obligatoriedad del programa de manera temporal sin necesidad de realizar la prueba de Verificación Responsable.

Se debe tomar en cuenta que, actualmente no existe una multa específica por no contar con un pase de estancia temporal en los referidos municipios de Jalisco, sin embargo, podrían imponerse sanciones económicas a los vehículos que no cuenten con la verificación vehicular obligatoria, incluso, las unidades podrían ser remitida a un depósito vehicular si se detectan algunas otras irregularidades, por lo que se sugiere contar con toda la documentación en regla para evitar ser sancionado.