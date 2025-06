Marchan en Nayarit en apoyo al Estadio Nicolás Álvarez Ortega

Ni la lluvia pudo detener la presencia de cientos de personas que se dieron cita en las inmediaciones donde se construirá el nuevo estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega, con la lluvia amenazante, pero con el sentido de identidad que dejó la zona de los estadios, chicos y grandes se unieron al llamado de la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit (AFEN) para respaldar este proyecto del gobierno del estado.

La parte de atrás de una grúa sirvió como escenario para escuchar a exfutbolistas profesionales, líderes del fútbol actual, vecinos de la zona y también artistas del folklore. Inició el evento con un mensaje de la señora Artemisa González, vecina de la zona de más de 60 años.

"Desde hace 60 años yo soy vecina y vengo alzar la voz por mi y por mis vecinos que por salus no pudieron venir. Nos llaman viejos porque somos parte de la construcción de un estadio, le dio identidad a nuestra colonia, nuestra ciudad y estado y todo eso nos formó como ciudadanos de bien". Ahí la misma señora vecina del lugar destacó: "No nos mueve la nostalgia, si no las ganas de que haya un futuro seguro para nuestros hijos".

Se reunieron decenas de personas en Tepic. FOTO: Adonaí Durán

Marcelino Bernal apoya la construcción del NAO

Por su parte el exfutbolista profesional y mundialista del 94 Marcelino Bernal defendió la construcción de espacios para poder llevar a cabo actividades deportivas.

"Los recuerdos que tengo de estos cambios es que cuando estabas en el amateur te tenías que ganar un lugar para llegar a las finales y jugar en este estadio, y ese era una motivación un plus a la competencia. Creo que este espacio será algo digno y lo debe de haber para los niños y jóvenes".

Los señalamientos que ha habido en redes sociales, algunos con desconocimiento, señalan que en Nayarit no hay fútbol profesional, situación que no es así ya que actualmente hay siete equipos en la liga profesional TDP y para el próximo torneo serán nueve equipos profesionales, uno femenil y uno en la premier y los restantes en la liga antes mencionada, por lo que la construcción de ese estadio será motivación para ello. También estuvo presente Airam Sánchez, y una bailarina de folclore.

"Estoy aquí porque respaldo totalmente el proyecto de la construcción del nuevo estadio Nicolás Álvarez Ortega, es un gran proyecto que nos va ayudar con el deporte y la cultura, el arte nunca se ha dejado de lado siempre nos va a acompañar. Cómo bailarina puedo decir que uno de los mejores lugares para bailar es en un estadio".

Piden que se continúe la construcción de esta obra. FOTO: Adonaí Durán

Piden mantener el proyecto del estadio

También la participación del poeta Campa Bonilla, expresó que todo es cultura y todo es arte y no está bien pensar que los que hacen arte son los únicos en la Tierra, dio un mensaje a aquellos políticos que están supuestamente utilizando para golpear de forma política este proyecto "quedan reprobados, porque utilizan a jóvenes a un callejón sin salida".

Para finalizar el señor Antonio Huizar presidente de la Asociación de Fútbol del estado de Nayarit, se dijo seguro de que este proyecto avanzará un espacio que ha dado muchas alegrías a varias generaciones y que ahora podrán revivirlas con la reconstrucción del nuevo estadio.

Desde el pasado 31 de mayo iniciaron los trabajos de reconstrucción del nuevo estadio Nicolás Álvarez Ortega en la capital de Nayarit se pretende culminar en 18 meses.