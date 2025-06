Ley Silla: estos son los trabajos donde no se aplicaría la nueva reforma de México

Desde el pasado 17 de junio se implementó la denominada "Ley Silla" en México, es decir, una reforma necesaria a la Ley Federal del Trabajo. En ella se establece que todo trabajador o trabajadora tienen acceso a una silla para descansar cuando la actividad lo permita.

La Ley Silla es un nuevo derecho laboral y busca que los hombres y mujeres que se desarrollan en áreas como comercio, supermercados, farmacias, atención al cliente, call centers, fábricas, tengan un espacio digno donde laborar y evitar lesiones o futuras enfermedades.

Las empresas se encuentran obligadas a cumplir con dicho derecho para sus trabajadores, ya que de no hacerlo la organización se ganará una multa de hasta 283 mil pesos. En dado caso de que el empresario no quiera hacer valer la ley, los ciudadanos tienen como alternativa presentar una denuncia a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Foto: Pixabay

¿Existen trabajos que no aplica la Ley Silla? La única excepción que se encuentra estipulada en la ley son aquellos sectores donde no se pueda colocar una silla porque esto representaría un riesgo para los mismos trabajadores, es decir, en estos siguientes ejemplos no aplica la ley.

Actividades con un espacio reducido

Manejo de maquinaria que puede obstruir la jornada

Líneas de producción donde la existencia de una silla puede entorpecer el trabajo