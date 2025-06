Estos son los 12 municipios con más afectaciones por el paso del Huracán Erick

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa informó que 12 municipios de Guerrero y Oaxaca que con mayores afectaciones con el paso del huracán Erick categoría 3. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la coordinadora Nacional Laura Velázquez Alzúa detalló que se trata de tres municipios en Guerrero y nueve municipios de Oaxaca.

“Se observaron daños en la infraestructura eléctrica, con caída de postes y transformadores, así como voladuras de techo de láminas en viviendas y caídas de árboles (...) afectando al municipio de Juchitán, se desbordó el río conocido como ‘los perros’, se desbordó afectando a las poblaciones de las regiones de Juchitán, existen familias que ya han sido trasladadas”, señaló.

Ejército y Marina apoyan en las labores de auxilio

Laura Velázquez Alzúa dijo que se tiene un estado de fuerza de 34 mil 400 elementos de fuerzas federales de Ejército y Marina así como personal de Conagua y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Nos informa la Comisión Federal de Electricidad que la afectación fue de 276 mil 885 usuarios en Oaxaca y Guerrero, se trabaja por cuadrilla de 24 horas del día, se ha restablecido el servicio a 142 mil 349 lo que representa un avance ya de 51%”, indicó.

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó de tres cortes totales de circulación.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizó el establecimiento de Centros Coordinadores de Operaciones de Plan DN-IIIE, así como reconocimientos terrestres, juntas de Coordinación con autoridades civiles, peritoneo en las comunidades cercanas a la depresión tropical, e inspección de maquinaria, herramientas, material, equipo y vehículos.

Adelantó que ya se entregaron 5 mil despensas y que en las próximas horas se enviará un avión con más ayuda, y se usarán tres helicópteros para llegar a las comunidades de Oaxaca y Guerrero.

Aniversario 59 del Plan DN-III

La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca garantizar que los 658 mil trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales del país tengan acceso a todos los derechos laborales, no implica mayores impuestos para este sector. La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que serán seis meses de prueba, a partir del 22 de junio que entra en vigor.

FOTO: Cuartoscuro

“Es importante decir que ha habido muchísimas reuniones con las empresas de plataforma, no es algo que se haya hecho sin las empresas (...) también es un trabajo de riesgo, que tenga la posibilidad de los apoyos en un accidente y todo lo que significa el trabajo de las aplicaciones digitales”, explicó desde Palacio Nacional.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, reiteró que no hay cambios en el régimen fiscal.

“No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y el IVA, en ese sentido la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal y esto hay que decirlo: lo que se implica es una importante ganancia en derechos a las personas trabajadoras, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores”, sostuvo.

edg