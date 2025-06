Clara Brugada brinda declaraciones a un mes del doble asesinato de sus colaboradores en Tlalpan

A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la mandataria capitalina reafirmó que su administración no cesará en el objetivo de alcanzar justicia.

“Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad”, afirmó Brugada. Este viernes se dirigió a los familiares, amigos y a la sociedad en general: “les reiteramos nuestro compromiso: no habrá impunidad. Vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”.

Continúan investigaciones del doble asesinato en Tlalpan

Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador de asesores de la jefatura de Gobierno, fueron asesinados el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el caso se mantiene bajo secrecía. Esta semana, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, declaró que no se fabricarán culpables y que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva que, por su complejidad, requiere tiempo.

Escena del crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz

FOTO: Google Maps

Además de la participación de la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el expediente también es analizado por personal cercano al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Homenajean a Ximena Guzmán y José Muñóz

Para este viernes el Gobierno de la Ciudad anunció la realización de un homenaje en memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz, con motivo del primer mes de su fallecimiento. La invitación fue compartida por el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, quien escribió en redes sociales: “A un mes de su partida… Homenaje a la vida de Xime y Pepe”.

EDG